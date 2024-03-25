"Самый дорогой в мире ужин" стоит почти 500 тысяч долларов на человека — и это в космосе

Одна компания собирается предложить самый дорогой в мире ужин – и это в космосе.

Об этом пишет Mirror.

В SpaceVIP говорят, что возьмут шестерых посетителей на воздушном шаре у края космоса за $495 тысяч с человека. Нью-йоркская фирма привлекла к этому путешествию шеф-повара Расмуса Мунка из копенгагенского ресторана Alchemist, обладателя мишленовской звезды.

Шестичасовая поездка, которая стартует в 2025 году из Флориды, состоится на борту космического корабля "Нептун" компании Space Perspective, первого в мире космического корабля с нулевым уровнем выбросов углерода. Корабль под давлением будет использовать так называемый гигантский "SpaceBalloon", чтобы мягко подняться на высоту более 32 км.

SpaceVIP предлагает самый дорогой ужин в космосе / Фото: Space Perspective

Гости смогут насладиться панорамным видом через самые большие иллюминаторы, когда-либо запущенные в космос, и даже будут иметь "настоящий туалет", который компания называет "космическим спа". Французский дом моды Ogier оденет на каждого исследователя индивидуальную одежду, разработанную с использованием передовых технологий производства тканей, разработанных специально для этой миссии.

Все средства, полученные от путешествия, будут направлены в фонд Space Prize Foundation, занимающийся продвижением гендерного равенства в науке и технологиях. SpaceVIP говорят: "Фантазийные творения шеф-повара Расмуса будут дополнять каждый шаг путешествия, вдохновленные ролью исследования космоса в истории человечества и общества. Через холистическую кухню шеф-повар Расмус стремится вдохновить размышления и дискуссии об отношениях человечества с Землей".

SpaceVIP предлагает самый дорогой ужин в космосе / Фото: Space Perspective

Расмус Мунк говорит: "Куполовидная главная столовая Alchemist's черпает вдохновение из благоговения перед Землей из космоса. Погружение в атмосферу является центральным элементом холистической кухни, и я стараюсь соединить гастрономию с искусством и наукой, чтобы привлечь внимание к социальным и социальным вопросам".

Alchemist имеет две звезды Мишлен с 2020 года и вошел в пятерку лучших ресторанов мира в 2023 году. Среди необычных блюд, которые предлагает заведение, — снежок со вкусом спелого помидора и силиконовая ложка в форме языка, которая при облизывании имеет вкус крыжовника и тыквенных семян.

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