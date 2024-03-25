"Самый дорогой в мире ужин" стоит почти 500 тысяч долларов на человека — и это в космосе

SpaceVIP работает над созданием ошеломляющего ужина с шеф-поваром Расмусом Мунком, обладателем звезды Мишлен.
Одна компания собирается предложить самый дорогой в мире ужин – и это в космосе.
Об этом пишет Mirror.
В SpaceVIP говорят, что возьмут шестерых посетителей на воздушном шаре у края космоса за $495 тысяч с человека. Нью-йоркская фирма привлекла к этому путешествию шеф-повара Расмуса Мунка из копенгагенского ресторана Alchemist, обладателя мишленовской звезды.
Шестичасовая поездка, которая стартует в 2025 году из Флориды, состоится на борту космического корабля "Нептун" компании Space Perspective, первого в мире космического корабля с нулевым уровнем выбросов углерода. Корабль под давлением будет использовать так называемый гигантский "SpaceBalloon", чтобы мягко подняться на высоту более 32 км.
Гости смогут насладиться панорамным видом через самые большие иллюминаторы, когда-либо запущенные в космос, и даже будут иметь "настоящий туалет", который компания называет "космическим спа". Французский дом моды Ogier оденет на каждого исследователя индивидуальную одежду, разработанную с использованием передовых технологий производства тканей, разработанных специально для этой миссии.
Все средства, полученные от путешествия, будут направлены в фонд Space Prize Foundation, занимающийся продвижением гендерного равенства в науке и технологиях. SpaceVIP говорят: "Фантазийные творения шеф-повара Расмуса будут дополнять каждый шаг путешествия, вдохновленные ролью исследования космоса в истории человечества и общества. Через холистическую кухню шеф-повар Расмус стремится вдохновить размышления и дискуссии об отношениях человечества с Землей".
Расмус Мунк говорит: "Куполовидная главная столовая Alchemist's черпает вдохновение из благоговения перед Землей из космоса. Погружение в атмосферу является центральным элементом холистической кухни, и я стараюсь соединить гастрономию с искусством и наукой, чтобы привлечь внимание к социальным и социальным вопросам".
Alchemist имеет две звезды Мишлен с 2020 года и вошел в пятерку лучших ресторанов мира в 2023 году. Среди необычных блюд, которые предлагает заведение, — снежок со вкусом спелого помидора и силиконовая ложка в форме языка, которая при облизывании имеет вкус крыжовника и тыквенных семян.
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