"Самый красивый мужчина Италии" бросил карьеру модели, чтобы стать священником — фото, видео

Мужчина, которого признали "самым красивым мужчиной Италии", решил бросить карьеру модели и стать священником.

21-летний Эдоардо Сантини получил титул в 2019 году, когда ему было всего 17. Голосование было частью конкурса Il Bello d'Italia, и подтолкнуло юную звезду к карьере модели, объединенной с изучением драмы и танцев.

Эдоардо Сантини / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Но недавно Эдоардо обратился в социальные сети, чтобы сообщить своим поклонникам, что он больше не будет вести звездную жизнь, поскольку он решил уйти из модельного бизнеса, чтобы стать священником.

Эдоардо Сантини / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Мужчина заявил в своем сообщении в Instagram, что поступил в семинарию недалеко от Флоренции: "В 21 год мой отец принял решение жениться на моей матери, потому что она была беременна, а моя мама в 21 год стала матерью. В 21 год я встаю на путь становления, если Бог даст, священником. За последние годы я смог встретить людей, которые показали мне, что значит быть "церковью". Они дали мне силы исследовать этот вопрос, который я взял с собой с детства, но разные страхи прекратились на более глубоком уровне".

Эдоардо объяснил, что он "сделал первый шаг" к своей новой цели в прошлом году, когда начал жить с двумя священниками, что он также назвал "лучшим опытом" в своей жизни. Он также рассказал, что в конце прошлого года начал "подготовительный курс", то есть год, предшествующий жизни в семинарии.

Он добавил: "В конце года мне было естественно попросить епископа пройти подготовительный курс, год, предшествующий жизни в семинарии. И вот я изучаю богословие и служу в двух приходах во Флорентийской епархии".

Эдоардо Сантини / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Мужчина подтвердил, что "отложит" работу модели, но настаивал, что не откажется от всех своих хобби. Он сказал: "Конечно, я не брошу все, потому что они делают меня тем, кем я являюсь. Но я проживу их в другом контексте".

Эдоардо Сантини / Фото: instagram.com/_edoardosantini_

Эдоардо сказал, что знает, что люди могут "говорить за его спиной" о его решении стать священником, но он не позволит хейтерам отговорить его от этой цели. Он утверждал, что даже члены его семьи говорили ему, что он "разочаровал" в смене профессии, и признал, что его "ужасает" такое большое изменение в жизни, хотя он знает, что не пожалеет об этом, потому что теперь он может с гордостью сказать: "Я Эдоардо, мне 21 год, и я счастлив".

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