Самый маленький город в мире имеет длину всего 100 метров и 52 жителя: где он расположен (фото)

Первое упоминание о крошечном городке было в 1102 году.

Обычно путешественнику может быть сложно увидеть за день все интересные места туристического города. Впрочем, такая проблема не возникнет в самом маленьком городе мира.

Расположенный в одном из регионов Хорватии, войти в этот крохотный городок Хум длиной всего около 100 метров – значит сделать шаг назад во времени и взглянуть на то, какой на самом деле была история этого места. Об этом пишет ladbible.com.

Согласно легенде, Хум был построен давным-давно гигантами, которые думали, что нашли довольно красивый уголок мира, и решили построить там дома, когда у них кончились большие камни и им пришлось использовать поменьше.

Самый маленький город мира Хум / Фото: Getty Images

Вероятно, это неправда, но первое упоминание о крошечном городке относится к 1102 году, тогда он назывался Холм.

Поселение в значительной степени начало свою жизнь как сторожевая башня, где несколько человек жили и наблюдали, чтобы убедиться, что на пути не появится неожиданная армия.

Самый маленький город мира Хум / Фото: Getty Images

Построенный для размещения стражников и их семей город добавил колокольню в 1552 году и приходскую церковь в 1802 году.

Весь город окружен стенами, за пределами которых практически ничего не построено, а это значит, что все внутри стен является хорошо сохранившимся образцом исторической архитектуры.

Самый маленький город мира Хум / Фото: Getty Images

Сам город — это, по сути, всего несколько улиц и горстка жителей.

Некоторые туристы говорят, что количество живущих там людей действительно зависит от того, в какое время года вы приезжаете, тогда как по переписи 2011 года население составляло 30 человек.

Самый маленький город мира Хум / Фото: Getty Images

По переписи 2021 года это число выросло до 52, и для такого маленького города как Хум просто удивительно, куда они их поместили.

Напомним, назван топ-10 самых "неиспорченных" туристами стран мира. На первом месте страна с ошеломляющими природными достопримечательностями.

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