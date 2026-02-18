Самый маленький небоскреб в мире: как инвесторов обманули на миллионы (фото)

Реклама

В городе Вичита-Фолс, штат Техас, расположено одно из самых курьезных сооружений США — здание Newby-McMahon Building. Его высота — всего 12 метров, но именно оно получило громкое прозвище «самый маленький небоскреб в мире».

Об этом пишет Oddity Central.

Несмотря на скромные размеры, история этого сооружения — пример одной из известнейших строительных афер начала ХХ века.

Реклама

Нефтяной бум и большие амбиции

В начале 1900-х Вичита-Фолс переживал подлинный экономический подъем из-за нефтяного бума. После открытия месторождений в соседнем Буркбернетте сотни людей разбогатели буквально за считанные годы, а городу остро не хватало офисных помещений.

Этим и пользовался бизнесмен из Филадельфии Дж. Д. МакМагон. Он предложил инвесторам построить роскошный многоэтажный офисный небоскреб рядом со зданием, построенным Августом Ньюби в 1906 году. Проект выглядел убедительно, и МакМагону удалось собрать около 200 тысяч долларов — колоссальную сумму того времени (эквивалент примерно 6,8 миллиона долларов сегодня).

Дюймы вместо футов

Проблема заключалась в деталях. Инвесторы были уверены, что речь идет о здании высотой 480 футов. На самом же деле в документах было указано 480 дюймов — то есть всего 40 футов.

Когда сооружение завершили, стало понятно, что «небоскреб» выглядит карликово даже на фоне обычных зданий города. Разочарованные вкладчики пытались вернуть деньги через суд, однако судья отказал им, отметив, что в чертежах четко указаны именно дюймы.

Реклама

К тому моменту МакМагон уже скрылся.

Самый маленький небоскреб в мире / © прес-служба группы

Лифт, которого не стало

Ситуация усугубилась еще больше, когда компания, которая должна устанавливать лифт, отказалась от сотрудничества, узнав реальные размеры здания. Сначала на верхние этажи можно было попасть только по наружной лестнице. Впоследствии появилась внутренняя лестница, но из-за миниатюрных габаритов она занимала примерно четверть всей площади.

Здание завершили в 1919 году – именно тогда, когда нефтяной бум пошел на убыль. А впоследствии началась Великая депрессия, окончательно снизившая спрос на офисные помещения.

От позора к символу города

На протяжении десятилетий сооружение приходило в упадок. Время от времени городские власти даже рассматривали возможность ее сноса. Однако местные жители выступили за сохранение исторического здания.

Реклама

В конце концов его внесли в Национальный реестр исторических памятников США, а сегодня «самый маленький небоскреб» превратился из символа обмана в одно из главных туристических достопримечательностей Вичита-Фолс.

Самый маленький небоскреб в мире / © прес-служба группы

Когда-то это сооружение было источником стыда для города, а теперь ироническим напоминанием о том, как одна деталь в документах может изменить историю.

Напомним, где расположено и как выглядит самое высокое здание Европы.