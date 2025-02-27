Самый маленький парк в мире: где расположен миниатюрный шедевр размером в два листа А3 (фото)

Площадь парка составляет 0,24 м².
Большинство парков ассоциируются с большими зелеными просторами, уютными лавочками и живописными видами. Однако в городке Нагайзуми, что в префектуре Шизуока, Япония, расположен парк, разрушающий все стереотипы. Площадь этого необычного места составляет всего 0,24 м² – это эквивалентно размеру двух листов бумаги формата А3.
Несмотря на свои миниатюрные размеры, у парка есть все атрибуты настоящего парка: вход, небольшая скамейка и клочок травы. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от ратуши среди жилого района, этот парк получил статус самого маленького в мире, официально подтвержденный Книгой рекордов Гиннеса.
История создания
Эта необычная достопримечательность появилась в 1988 году. По словам Шуджи Коямы, руководителя группы в отделе управления строительством города Нагайзуми, идея создания парка возникла после поездки одного из сотрудников в США. Там он увидел предыдущего рекордсмена по размеру – Mill Ends Park в Портленде, штат Орегон. Сотрудник решил, что Нагайзуми может превзойти этот рекорд, создав еще меньший парк.
С тех пор местные жители неофициально называли парк самым маленьким в мире. Однако для официального признания необходимо было провести точные измерения. Для этого город пригласил профессионального геодезиста, который определил площадь парка и собрал всю необходимую информацию для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннеса.
Популярность и значение
Несмотря на миниатюрные размеры, парк быстро стал туристической достопримечательностью. Он привлекает не только местных жителей, которые используют его как место для короткого отдыха, но и многочисленных туристов, желающих сделать фотографию с самым маленьким парком в мире.
Благодаря своей необычности, парк часто привлекает внимание средств массовой информации. Шуджи Кояма признается, что почувствовал облегчение и гордость после официального признания парка самым маленьким в мире.
Напомним, самое большое в мире дерево кешью занимает площадь более 8000 квадратных метров. Оно растет в Бразилии.
Читайте также: