Самый маленький парк в мире: где расположен миниатюрный шедевр размером в два листа А3 (фото)

Большинство парков ассоциируются с большими зелеными просторами, уютными лавочками и живописными видами. Однако в городке Нагайзуми, что в префектуре Шизуока, Япония, расположен парк, разрушающий все стереотипы. Площадь этого необычного места составляет всего 0,24 м² – это эквивалентно размеру двух листов бумаги формата А3.

Несмотря на свои миниатюрные размеры, у парка есть все атрибуты настоящего парка: вход, небольшая скамейка и клочок травы. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от ратуши среди жилого района, этот парк получил статус самого маленького в мире, официально подтвержденный Книгой рекордов Гиннеса.

История создания

Эта необычная достопримечательность появилась в 1988 году. По словам Шуджи Коямы, руководителя группы в отделе управления строительством города Нагайзуми, идея создания парка возникла после поездки одного из сотрудников в США. Там он увидел предыдущего рекордсмена по размеру – Mill Ends Park в Портленде, штат Орегон. Сотрудник решил, что Нагайзуми может превзойти этот рекорд, создав еще меньший парк.

Самый маленький парк в мире / Фото: Guinness World Records

С тех пор местные жители неофициально называли парк самым маленьким в мире. Однако для официального признания необходимо было провести точные измерения. Для этого город пригласил профессионального геодезиста, который определил площадь парка и собрал всю необходимую информацию для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый маленький парк в мире / Фото: Guinness World Records

Популярность и значение

Несмотря на миниатюрные размеры, парк быстро стал туристической достопримечательностью. Он привлекает не только местных жителей, которые используют его как место для короткого отдыха, но и многочисленных туристов, желающих сделать фотографию с самым маленьким парком в мире.

Самый маленький парк в мире / Фото: Guinness World Records

Благодаря своей необычности, парк часто привлекает внимание средств массовой информации. Шуджи Кояма признается, что почувствовал облегчение и гордость после официального признания парка самым маленьким в мире.

Напомним, самое большое в мире дерево кешью занимает площадь более 8000 квадратных метров. Оно растет в Бразилии.

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