Самый маленький в мире эскалатор: где построили "бесполезную диковинку" (фото)

За последние годы люди создали кучу миниатюр разнообразных объектов. К примеру, не так давно студентка из Канады представила самый маленький в мире игровой автомат, а перед этим были созданы самый маленький пылесос и стиральная машина. В свое время удивил человечество и самый маленький эскалатор на планете.

Расположенный в подвале универмага в Кавасаки, Япония, он имеет всего пять ступенек и длину 83,4 сантиметра, передает Oddity Central.

Эскалатор – одно из самых полезных изобретений человечества, позволяющее без особого труда передвигаться между этажами в местах, где использование лифтов было бы нецелесообразным, но самый маленький в мире эскалатор на самом деле является бесполезной диковинкой, не имеющей никакой реальной цели, кроме как претендовать на рекорд Гиннеса.

Известное как Petitcalator или Puchicalator, это необычное устройство построили в подвале универмага More и он считается скорее туристической аттракцией, чем полезным элементом технологии. Да, им можно пользоваться, но он не дает никакого реального преимущества перед теми, кто поднимается по традиционным ступенькам.

Самый маленький в мире эскалатор / Фото: скриншот с видео

Когда Kawasaki's More открылся в 1989 году, его дизайнеры хотели соединить его подземный уровень с уровнем соседнего подземного торгового центра Azalea, но они не были идеально выровнены, поэтому, хотя разница в уровнях не была столь велика, они решили реализовать план с обычной лестницей и небольшим эскалатором. Только этот эскалатор оказался короче, чем планировалось изначально, по недосмотру проектировщиков.

Решая, как реализовать эскалатор, дизайнеры поняли, что там, где должен быть двигатель, расположена огромная бетонная балка, но вместо того, чтобы полностью отказаться от идеи эскалатора, они просто решили сделать меньший, который в конце концов стал самым маленьким в мире — и это звание ему удается удерживать уже более трех десятилетий.

Интересно, что самый маленький в мире эскалатор не смог выполнить своего первоначального назначения – соединить этажи двух соседних торговых центров. Вместо этого он просто соединяет короткий набор обычных ступеней. Впрочем, он был еще бесполезнее, пока около восьми лет назад его не переоборудовали с нисходящего эскалатора на восходящий, что означает, что с его помощью можно подняться на 83,4 сантиметра по пяти движущимся ступенькам.

Напомним, что известно о самом высоком человеке в истории. Рекорд Роберта Вадлова еще не удалось побить никому.

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