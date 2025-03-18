Самый маленький в мире международный мост: где он построен, длина и фото

Делая несколько шагов по мосту, люди путешествуют во времени.

Небольшой мост Эль-Марко, соединяющий испанское село Эль-Марко с португальским Варзеа-Гранде, является самым маленьким международным мостом в мире. В отличие от самого длинного в мире подвесного моста, соединяющего Европу с Азией и протянувшегося на 2023 метра, длина этого инженерного сооружения всего шесть метров.

Как пишет Oddity Central, пересекая деревянный мост Эль-Марко шириной 1,45 метра, можно подумать, что вы просто пересекаете небольшой ручей в сельской местности Западной Европы, но вы очень ошибаетесь. Делая эти несколько шагов по мосту, вы не только переходите с одной страны в другую, но и меняете часовой пояс, поскольку Испания живет по центральноевропейскому времени (CET/CEST), а Португалия – по среднему времени по Гринвичу (GMT/BST). Можно считать это самым простым способом путешествовать во времени.

Когда-то простой "импровизированный пирс", позволявший осуществлять торговлю между контрабандистами из Испании и Португалии, нынешний вид Эль-Марко приобрел в 2008 году, когда он был построен за средства общины. Шенгенское соглашение сделало пересечение границы между двумя странами ЕС свободным и простым для всех, так что контрабанда больше не была необходимой.

Мост Эль-Марко

Из-за своего небольшого размера Эль-Марко позволяет движение только пешеходам и двухколесным транспортным средствам, таким как велосипеды, скутеры и мотоциклы. Кроме местных жителей, которые используют его для путешествий между Эль-Марко и Варзеа-Гранде, самый маленький в мире международный мост также является популярной туристической достопримечательностью.

Напомним, самым высоким мостом в мире является Бэйпаньцзян, возвышающийся на 565 метров над долиной реки Бэйпан, Китай.

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