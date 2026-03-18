Самый молодой автогонщик в мире получил лицензию в 5 лет — фото, видео

Шао Цзиянь из Китая считается самым молодым автогонщиком в мире, ведь получил официальную лицензию в очень раннем возрасте - в 5 лет.



Когда большинство детей только учатся уверенно ходить, мальчик уже управлял гоночными автомобилями — как в реальной жизни, так и на профессиональных симуляторах. С миром автоспорта он познакомился еще в год, а за руль картинга сел до трехлетнего возраста.

В четыре года Шао начал выступать в профессиональных раллийных состязаниях. В том же году, в 2023-м, он получил награду Hope Star Award на чемпионате Китая по раллийному спринту. Кроме того, в популярных симуляторах DiRT Rally 2.0 и WRC 10 мальчик вошел в топ-30 гонщиков мира. Именно это достижение послужило толчком для его отца модернизировать первый раллийный автомобиль сына.

Шао Цзиянь / © odditycentral.com

9 апреля в 2023 году Шао Цзиянь в пятилетнем возрасте получил сертификат о завершении обучения в академии вождения RUNRACING, заверенный Китайской федерацией автомобилей и мотоциклов. Таким образом, он стал самым молодым лицензированным гонщиком в стране. В прошлом году мальчик уже управлял модифицированным гоночным автомобилем, участвуя в Китайском автомобильном ралли.

По информации китайских источников, отец юного гонщика инвестировал около 800 тысяч юаней (около 116 тысяч долларов) в специально подготовленные автомобили и современные симуляторы. Во время гонки он также исполняет роль штурмана.

Несмотря на свои навыки, Шао не управляет автомобилем на дорогах общего пользования. Его гоночные машины транспортируют на прицепах в места соревнований в соответствии с требованиями Закона о безопасности дорожного движения.

