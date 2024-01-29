Самый молодой в истории: двухлетний малыш установил рекорд во время восхождения на Эверест (фото)

Двухлетний британский мальчик стал самым молодым человеком, достигшим базового лагеря Эвереста.

Об этом пишет Mirror.

Картер Даллас поднялся на южное место в Непале, расположенное на высоте 5300 м над уровнем моря, 25 октября. Он совершил восхождение на спине отца Росса вместе с 31-летней мамой Джейд. Трио из Глазго год путешествует по Азии.

Росс, Джейд и двухлетний Картер / Фото: SWNS

Считается, что предыдущий рекорд базового лагеря принадлежал четырехлетней девочке из Чехии. Ребенок самостоятельно добрался до базового лагеря с папой и 7-летним братом.

Росс, бывший менеджер по продажам, сказал о восхождении на Эверест: "Картер справился лучше, чем я и его мама. Мы оба подхватили легкую горную болезнь, но с ним все было хорошо. Перед базовым лагерем в деревнях было два медика, и они проверили его кровь, чтобы убедиться, что с ним все хорошо, его результаты были намного лучше наших – они были шокированы! Мы купили куртки, еду и два спальных мешка для похода. Через 24 часа после приземления в Катманду мы начали путь".

Росс, Джейд и двухлетний Картер / Фото: SWNS

35-летний Росс говорит, что, по его мнению, они были хорошо подготовлены к поездке, поскольку регулярно практикуют "технику дыхания" и все втроем купаются в ледяных ваннах.

Родители шли в своих обычных повседневных кроссовках, а Картер был привязан к спине Росса. Пара сдала в аренду свой дом в Шотландии и купила три билета в один конец в год поездки в августе в 2023 году.

Росс, Джейд и двухлетний Картер / Фото: SWNS

Они прилетели в Индию, а затем посетили Шри-Ланку и Мальдивы, а затем совершили поездку обратно в Индию. Затем они отправились в Непал, а затем поехали в Малайзию на свадьбу. После этого они отправились в Сингапур, где провели день рождения Картера в Universal Studios.

Затем они провели Рождество на Пенанге, а затем пересекли границу с Таиландом. Новый год они провели на Тайском острове Ко Ланта. Теперь семья находится в джунглях тайского заповедника в Као Сок, их следующая остановка – Бангкок, а затем – Камбоджа.

Росс, Джейд и двухлетний Картер / Фото: SWNS

Росс говорит, что Картер вобрал в себя все разные культуры и ему это очень нравится. Он сказал: "Он будет говорить "савады-кап" и "намасте" — он учит жаргон. Нам нравится, что он знакомится с разными культурами и играет со всеми детьми в маленьких селах, это действительно открывает его ум. Единственное, что он любил больше всего, — это слушать исламский призыв к молитве!".

Двухлетний Картер / Фото: SWNS

Картер также привык к экзотическим блюдам: ему нравилось есть рыбное карри на Мальдивах, куриные ножки в Малайзии и даже крокодильи. Но его любимое блюдо – пад тай.

Семья говорит, что основными моментами поездки стали посещение слонового приюта и купание с ними, посещение Тадж-Махала и плавание с акулами на Мальдивах.

Двухлетний Картер / Фото: SWNS

"Мы надеемся, что сможем вдохновить других людей выйти и увидеть реальный мир. Это гораздо лучше, чем просто поехать на Тенерифе", — отметил Росс.

Двухлетний Картер / Фото: SWNS

Напомним, в одной из стран мира появился новый язык, которым владеют всего 350 человек. На нем общаются жители отдаленного села.

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