"Самый неудачливый в мире": дом мужчины разрушила лава, а авто упало с парома в море — видео

Мужчину окрестили "самым неудачливым" в мире после двух чрезвычайно редких катастроф, произошедших с ним в течение трех лет.

Об этом пишет Daily Star.

Житель Гран-Канарии, известный только как Матайс, потерпел ужасный ряд неудач. Позвонив на радиостанцию COPE Canarias, он признался, что является владельцем автомобиля, который упал с парома в воду возле Ла-Гомера. Эти кадры стали вирусными в Сети.

Во время разговора он также ошеломил, что лава из вулкана разрушила его дом в 2021 году. Матайс сказал: "Поскольку я часто путешествую, я путешествую в "золотом классе", и они паркуют вашу машину у выхода. Я повернул руль и поставил на ручной тормоз, как мы всегда делаем. Я вышел из машины и поднялся вверх. Когда катер отъезжает от волнореза порта, море бьет, и я вижу, что машина плавает в воде. Я был шокирован. Море было очень беспокойным, а на выезде из пирса Ла-Гомера волна накрыла нас спереди. К этому надо добавить, конечно, человеческую ошибку – это несчастные случаи, которые происходят".

⚠️‼️ Cae al mar un coche que viajaba en Bodega desde un Ferry que se dirigía a Tenerife



‼ ️⛴️ El suceso va passar a escassos minuts de zarpar del muelle de San Sebastián de La Gomera cap a Los Cristianos #OndaFuerteventura — Onda Fuerteventura (@OndaFTV) 30 марта, 2024

Однако его проблемы с автомобилем были быстро устранены, когда трое менеджеров из паромной компании оставили ему подменный автомобиль. "Как мне гарантировали, они собираются позаботиться обо всем и даже больше", — сказал он.

Напомним, выброшенный из МКС космический мусор пробил дом мужчины. Он также чуть не задел ребенка.

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