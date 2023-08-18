"Самый неудобный круглосуточный магазин на Земле" расположен на высоте 120 метров на скале - фото

Магазин, названный "самым неудобным круглосуточным магазином на Земле", стал вирусным из-за своего расположения.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Магазин расположен на склоне скалы, на высоте 120 метров в Национальном геологическом парке Шинюжай в Китае.

Магазин на скале / Фото: Twitter/Science girl

Целью небольшого деревянного магазина является обеспечение питанием альпинистов в парке, когда они поднимаются по скале. Там они могут приобрести закуски, в частности чипсы, прохладительные напитки и другие необходимые средства для восхождения.

Магазин на скале / Фото: Twitter/Science girl

"Рабочие пополняют магазин, используя зиплайны, чтобы предложить уникальный опыт покупок с помощью этого слияния пищи и пейзажа", — написала пользователь Х, ранее известный как Twitter.

Напомним, авантюрист рассказал о племени каннибалов, которое наказывает воров, пожирая все, кроме пенисов. Он поделился подробностями об их жизни и правилах.

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