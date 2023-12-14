Самый низкий мужчина на планете: рост, история жизни и фото рекордсмена

В конце прошлого года стало известно имя самого низкого мужчины в мире.

Им официально стал иранец Афшин Гадерзаде, говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Рост Афшина Гадерзаде, который родился 13 июля в 2002 году, 65,24 см. Он почти на 7 см ниже предыдущего рекордсмена, колумбийца Эдварда Эрнандеса.

Афшин — четвертый самый низкий человек, когда-то занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Его доставили самолетом в офис в Дубае, где измерения делали три раза в течение 24 часов, в результате чего была установлена точная рекордная высота.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Афшин был обнаружен в отдаленном селе, расположенном в округе Букан провинции Западный Азербайджан, Иран. Он может говорить как на курдском, так и на персидском языке, используя диалект фарси.

Он родился с весом тела 700 г и сейчас весит около 6,5 кг.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Жизнь Афшина в Северном Иране была непростой. Не имея возможности посещать школу из-за своего роста, Афшин боролся с грамотностью. Однако он радуется, что недавно научился писать свое имя.

"Продолжение лечения и физическая слабость моего сына — основные причины, по которым он перестал учиться, в остальном нет психических проблем", — сказал отец Исмаил Гадерзаде.

Афшин с родителями / Фото: guinnessworldrecords.com

Афшин хорошо разбирается в использовании смартфона, хотя ему трудно носить его с собой. "Телефонами вообще тяжело пользоваться в течение длительного времени, но я могу справиться", – сказал он.

Дом, в котором живет Афшин, скромен, и хотя его семья много работает, иногда им трудно обеспечить его расходы на проживание и лечение.

Невысокий рост Афшина не позволяет ему пойти по стопам отца и стать строителем; на самом деле работы для Афшина в его селе нет. Афшин любит смотреть футбол. Большинство дня он смотрит мультфильмы, а в последнее время просматривает социальные сети. У него есть друг, который помогает ему общаться с подписчиками в его аккаунте в Instagram.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Афшин очень добрый и общительный человек, поэтому он очень популярен среди местных жителей. Несмотря на то, что мужчина счастлив, он объяснил, что ему хотелось бы жить, как другие люди, особенно чтобы он мог водить автомобиль.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Он не может путешествовать по селу один, его всегда сопровождает один из родителей. Хотя Афшин может ходить без посторонней помощи, иногда он предпочитает, чтобы его несли на руках.

"Я знаю, кто самый высокий человек в мире. Я мог бы поместиться в его ладонях", — сказал он.

Афшин Гадерзаде / Фото: guinnessworldrecords.com

Единственная одежда, которая ему подходит, — это одежда для малышей, но 21-летний Афшин не любит детский дизайн, поэтому носит костюм, сшитый на заказ.

"Мне нравится внимание, которое я получаю от людей. Это заставляет меня чувствовать себя особенным", – объяснил он.

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Пусть он и маленький, но похоже, что у Афшина большие планы на будущее: "Моя мечта – помочь своим родителям. Это всемирное признание может помочь мне осуществить мою мечту".

Напомним, недавно самый высокий мужчина в мире отпраздновал день рождения. Турецкому фермеру Султану Кессену, рост которого 251 см, исполнился 41 год.

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