Самый низкий врач в мире: как мужчине с ростом 91 см удалось стать медиком (фото, видео)

Несмотря на многочисленные отказы, он не отказывался от своей детской мечты.

23-летний Ганеш Бараия – живое доказательство того, что нет ничего невозможного. Несмотря на дискриминацию из-за своего низкого роста, ему удалось стать самым низким врачом в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Ганеш родился в районе Таладжа Талука, штат Гуджарат, Индия, и столкнулся с трудностями с раннего возраста. Он родился обычным малышом, но в возрасте четырех лет родители заметили, что его голова больше тела, поэтому отвели его к врачу.

Они узнали, что мальчик страдает неизлечимой болезнью и никто ничего не может сделать. Желая помочь сыну, мама Ганеша надела ему на голову шлем, чтобы предотвратить ее рост и дать возможность телу догнать ее. В школе над ним часто смеялись из-за большой головы и низкого роста, но у него также были друзья, которые поддерживали его, и он смог сосредоточиться на учебе.

Ганеш Бараия / Фото: instagram.com/ganeshbaraiya01

Однажды отцу Ганеша, Витталу Бхаю, работавшему фермером и зарабатывавшему около 200 рупий в день, предложили 100 000 рупий (1200 долларов), чтобы он позволил Ганешу присоединиться к цирку как клоун. Мужчина был настолько опустошен этим предложением, что начал бояться за безопасность своего сына, опасаясь, что его украдут. Он начал сопровождать его в школу и не позволял мальчику никуда уходить без присмотра.

Несмотря на свои физические ограничения, Ганеш всегда был очень амбициозен. Он с детства знал, что хочет быть врачом, и вкладывал всю свою энергию в учебу, усердно работая, чтобы получать высокие оценки. Когда пришло время, он подал документы на степень бакалавра медицины и бакалавра хирургии (MBBS), но получил отказ из-за своего маленького роста – 91 см. Несмотря на хорошие результаты тестов, Медицинский совет Индии отклонил его заявление, утверждая, что он не сможет выполнять свои обязанности в экстренных случаях.

Ганеш Бараия / Фото: instagram.com/ganeshbaraiya01

Ганеш был разорен этим отказом, но не собирался отказываться от своей мечты. С помощью директора школы он обратился к окружному коллектору, затем к министру образования штата и даже постучался в дверь Верховного суда Гуджарата. Ни одна из его попыток не закончилась успехом, но он отказывался сдаваться. Его дело дошло до Верховного суда Индии, и справедливость наконец-то наступила.

Ганеш Бараия / Фото: instagram.com/ganeshbaraiya01

В 2018 году высшая судебная инстанция Индии присудила Ганешу право поступить в магистратуру бизнес-школы, что он и сделал в следующем году. Недавно он завершил обучение и работает интерном в больнице Sir-T в Бхавнагаре, где учится по программе магистерской подготовки.

"Три года назад я был очень разочарован, но отказался принять их отказ. Сейчас я очень счастлив, что добился справедливости от Верховного Суда", – сказал Ганеш три года назад. "Сейчас я на пути к осуществлению мечты, которую я питал с детства. Я знаю, что я не такой, как все, но я хочу жить полноценной жизнью, как другие люди, и чтобы мои родители гордились мной".

Доктор Ганеш Бараия все еще имеет дело с дискриминацией, поскольку многие его пациенты неохотно открываются ему из-за его роста, но как только они видят, что он знает свое дело, им становится легче. Однако это то, с чем другим врачам не приходится сталкиваться каждый день.

"Каждый раз, когда пациенты видят меня, они сначала немного напуганы, но потом принимают меня, и я также принимаю их первоначальное поведение. Они обращаются со мной приветливо и позитивно. Они также становятся счастливыми", — сказал он.

Хотя мужчина еще не попал в Книгу рекордов Гиннеса, Ганеша называют самым низким врачом в мире, и он гордится этим званием, поскольку оно рассказывает о трудностях, которые ему пришлось преодолеть, чтобы его получить.

Напомним, недавно самый высокий мужчина в мире встретился с самой низкой женщиной. Они сделали забавные фото.

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