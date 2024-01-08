"Самый одинокий человек на планете": как живет мужчина в заброшенном "селе-призраке" после потопа

Эпекуэн был затоплен в течение 25 лет.
93-летнего аргентинца назвали "самым одиноким человеком в мире", поскольку он является единственным жителем бывшего туристического центра, уничтоженного потопом.
Об этом пишет Daily Star.
Пабло Новак вырос в Эпекуэне, ныне ужасном селе-призраке примерно в 480 км юго-западнее Буэнос-Айреса в Аргентине. Село исчезло под водой на 25 лет, когда колоссальная волна прорвала плотины во время ужасного шторма в 1985 году.
Когда-то популярная туристическая точка, где проживало 5000 человек, снова появилась в 2009 году после того, как уровень воды упал из-за засушливых погодных условий, открыв неприветливый пустырь, залитый солнцем, отбеленными солью руинами и мертвыми деревьями.
Когда уровень воды несколько спал, 90-летний мужчина вернулся в свою родную деревню, чтобы ухаживать за скотом, и поселился в заброшенном доме с садом.
Новый дом Пабло маленький, полный ржавых стульев, кип газет и без электричества. Он был единственным обитателем, вернувшимся в Эпекуэн. Даже семья Пабло не вернулась в село, предпочитая жить в соседнем городе.
Пабло вспомнил: "Я вернулся сюда, чтобы остаться со своим скотом. И я больше никогда не уходил. Я был совсем один. Весь день каждый день".
Но это, похоже, не беспокоит Пабло, который ежедневно гуляет по селу со своей собакой, рассказывая CNN, что он привык к одиночеству.
Он сказал: "В моем возрасте я просто наслаждаюсь жизнью, гуляя развалинами Эпекуэна, надеясь, что кто-то меня о чем-то спросит. Я потратил время на поиски бутылки виски 20-летней давности и в конце концов нашел одну. Я выпил все сам. Что касается хороших вин, то они ничего после себя не оставили".
На пике своего развития Эпекуэн ежегодно посещали более 20 000 туристов, причем многие считали, что сельское озеро Лагуна Эпекуэн обладает целебными свойствами и может лечить ревматизм, кожные заболевания и депрессию. Однако сейчас, по словам Пабло, село принимает мало посетителей.
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"Лет через четыре или пять после наводнения, когда уровень воды все еще был высоким, сюда вообще никто не приходил. Я видел, как рождалось это село, и видел, как оно умирало. На меня это больше не влияет", — добавил он.
Напомним, женщина 35 лет назад дала клятву оставаться девственной и переехала в пустыню. Она отклонила 15 предложений о браке от мужчин.
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