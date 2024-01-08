"Самый одинокий человек на планете": как живет мужчина в заброшенном "селе-призраке" после потопа

93-летнего аргентинца назвали "самым одиноким человеком в мире", поскольку он является единственным жителем бывшего туристического центра, уничтоженного потопом.

Об этом пишет Daily Star.

Пабло Новак вырос в Эпекуэне, ныне ужасном селе-призраке примерно в 480 км юго-западнее Буэнос-Айреса в Аргентине. Село исчезло под водой на 25 лет, когда колоссальная волна прорвала плотины во время ужасного шторма в 1985 году.

Когда-то популярная туристическая точка, где проживало 5000 человек, снова появилась в 2009 году после того, как уровень воды упал из-за засушливых погодных условий, открыв неприветливый пустырь, залитый солнцем, отбеленными солью руинами и мертвыми деревьями.

Пабло Новак / Фото: Alamy Stock Photo

Когда уровень воды несколько спал, 90-летний мужчина вернулся в свою родную деревню, чтобы ухаживать за скотом, и поселился в заброшенном доме с садом.

Новый дом Пабло маленький, полный ржавых стульев, кип газет и без электричества. Он был единственным обитателем, вернувшимся в Эпекуэн. Даже семья Пабло не вернулась в село, предпочитая жить в соседнем городе.

Пабло вспомнил: "Я вернулся сюда, чтобы остаться со своим скотом. И я больше никогда не уходил. Я был совсем один. Весь день каждый день".

Пабло Новак / Фото: Alamy Stock Photo

Но это, похоже, не беспокоит Пабло, который ежедневно гуляет по селу со своей собакой, рассказывая CNN, что он привык к одиночеству.

Он сказал: "В моем возрасте я просто наслаждаюсь жизнью, гуляя развалинами Эпекуэна, надеясь, что кто-то меня о чем-то спросит. Я потратил время на поиски бутылки виски 20-летней давности и в конце концов нашел одну. Я выпил все сам. Что касается хороших вин, то они ничего после себя не оставили".

Пабло Новак / Фото: Alamy Stock Photo

На пике своего развития Эпекуэн ежегодно посещали более 20 000 туристов, причем многие считали, что сельское озеро Лагуна Эпекуэн обладает целебными свойствами и может лечить ревматизм, кожные заболевания и депрессию. Однако сейчас, по словам Пабло, село принимает мало посетителей.

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"Лет через четыре или пять после наводнения, когда уровень воды все еще был высоким, сюда вообще никто не приходил. Я видел, как рождалось это село, и видел, как оно умирало. На меня это больше не влияет", — добавил он.

Напомним, женщина 35 лет назад дала клятву оставаться девственной и переехала в пустыню. Она отклонила 15 предложений о браке от мужчин.

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