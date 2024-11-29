"Самый преданный клиент": 92-летняя женщина еженедельно посещает один и тот же ресторан

Она обожает это место и его персонал.

С 1987 года Молли Робинсон каждый четверг обедает в замке Лэнгли в Нортумберленде. Раньше она посещала это место вместе со своим ныне усопшим мужем Джоком, и они обычно оставались там на ночь.

Об этом пишет BBC.

После смерти мужа она навещает замок сама. Обед дамы в течение этих лет остается неизменным. Она всегда выбирает суп дня и фиш-энд-чипс и запивает их двумя бокалами шампанского.

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Если она не доедает свой обед, то остатки блюда скармливают птицам.

"Они выстраиваются за ними в очередь", — добавила Робинсон.

Также Молли Робинсон разделяет обед с персоналом, заказывая им бокал шампанского.

Эйлид Вайз, помощница отдела пищи и напитков и по совместительству экскурсоводка, называет госпожу Робинсон "VIP-клиенткой".

"У нас не должно быть любимых клиентов, но она, безусловно, моя любимица", — добавила она.

Напомним, сотрудники ресторана Neua Luan Luan в Таиланде ищут клиента, случайно заплатившего за ужин 200 тысяч батов (примерно 242 тысячи гривен), вместо двух тысяч батов (2,4 тысячи гривен).

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