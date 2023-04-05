Самый сильный дедушка в мире установил новый рекорд по тяжелой атлетике в 86 лет (фото)

86-летний британец Брайан Уинслоу установил новый мировой рекорд, подняв почти 75 кг веса при первой попытке на чемпионате Британской ассоциации пауерлифтинга без наркотиков в марте.

Об этом сообщает New York Post.

Пенсионер сделал три попытки побить рекорд, сначала успешно подняв 75 кг, затем – 77 и попытался поднять 78 кг, но последняя попытка была не в его пользу. По словам спортсмена, его собственный вес составляет около 62 кг.

"Я разочарован только тем, что не смог удержать третий подъем. Для меня это было не слишком тяжело, я просто неправильно изучил технику, потому что слишком много думал о том, что делаю. Раньше я поднимал 80 кг дома, а девять летназад я поднимал 149 кг в тренажерном зале", – рассказал Уинслоу.

Мужчина является опытным бодибилдером, занимающимся гирями почти 60 лет. Он поддерживает свою физическую форму, поднимая гири шесть дней в неделю в домашнем тренажерном зале.

Пенсионер говорит, что он "совершенно рад" побить мировой рекорд.

Фото: Joseph Walshe

Фото: Joseph Walshe

"Всегда отлично побить рекорд или два. Сразу после этого я был истощен, но после чашки чая и вкусной еды чувствовал себя хорошо", – поделился атлет.

Британская ассоциация пауерлифтинга без наркотиков подтвердила, что Уинслоу является обладателем британского и мирового рекорда в весовой категории до 60 кг для мужчин от 85 до 89 лет.

Мужчина после развода влюбился в тяжелую атлетику, когда был арендатором пляжа в 1950-х годах.

"Я также хотел выглядеть красиво для женщин на пляже, поэтому старался как можно больше увеличить свои руки. У меня было несколько незабываемых лет", – поделился спортсмен.

Фото: Joseph Walshe

Вскоре его хобби стало "большой частью жизни" и даже навязчивой идеей.

Одержимость Уинслоу спортом повлекла за собой острое кровотечение из носа и даже привела к необходимости заменить коленный сустав.

"После каждого соревнования я достаточно истощен, поэтому у меня есть несколько дней отдыха от тренировок, но я не могу терпеть, чтобы так долго не заниматься", – рассказал пенсионер.

Уинслоу говорит, что планирует продолжать заниматься тяжелой атлетикой даже до 90 лет.

"Я ем правильную пищу, такую как макароны, свежие фрукты и овощи, и пью много воды", – поделился атлет.

Он добавил, что тяжелая атлетика жизненно необходима для него.

"Я знаю, что я не обычный тип дедушки, но я люблю бросать вызов и подталкивать себя, и в конце концов я борюсь за себя, и ни за кого другого. Я буду продолжать так долго, как позволяет тело, но сейчас я чувствую себя в боевой форме", – заверил дедушка.

Напомним, профессиональная уличная скейтбордистка Летисия Буфони установила новый мировой рекорд Гиннеса, выпрыгнув на доске из самолета на высоте 2,7 км.

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