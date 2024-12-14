Самый соленый в мире водоем: где расположен, интересные факты и фото

Расположенный в Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде, мелководный пруд Дон Жуан является самым соленым водоемом в мире. С содержанием соли, заставляющей "стыдиться" Мертвое море, он остается жидким даже при -58 градусах по Цельсию.

Об этом сообщает Oddity Central.

Пруд глубиной 10 см больше похож на большую лужу, чем на настоящий пруд, но он очаровывает ученых на протяжении десятилетий. Жидкая лужа такого размера в инопланетной среде, где температура может опускаться до -58 градусов, не могла не привлечь внимание, и крошечный водоем не дает покоя ученым с тех пор, как его открыли в 1961 году.

Быстрый анализ показал, что содержание соли в нем составляет около 40%; для сравнения: соленость мирового океана составляет 3,5%, Большого Соленого озера – от 5 до 27%, а знаменитое Мертвое море – 34%.

Самый соленый в мире водоем спрятан в долине в одном из самых сухих мест на Земле, где никогда не бывает дождей и редко выпадает снег. Несколько других прудов в этой местности покрыты несколькими метрами сплошного льда, но богатые хлоридом кальция воды пруда Дон Жуан замерзают очень редко. Частицы соли снижают температуру замерзания воды, перемещаясь между молекулами и предотвращая образование кристаллической решетки льда.

Пруд Дон Жуан / Фото: скриншот с видео

Одной из самых больших загадок пруда является его происхождение. Десятилетиями ученые считали, что водоем глубиной по щиколотку постоянно подпитывается вырывающимися на поверхность подземными водами, но около десяти лет назад геологи из Браунского университета Джей Диксон и Джеймс Хед показали, что соленая вода, скорее всего, поступает из атмосферы. Установив камеры, они смогли показать, что соли в почве Сухих долин Мак-Мердо высасывают влагу из воздуха посредством процесса, называемого деликвацией. Эти богатые водой соли затем стекают к пруду Дон Жуан, часто смешиваясь с талой водой из снега и льда.

Пруд Дон Жуан / Фото: скриншот с видео

Еще одна интересная вещь о пруде Дона Жуан – это возможность того, что его чрезвычайно соленая вода содержит микроскопические формы жизни. Возможность выживания жизни в такой экстремальной среде позволяет предположить, что жизнь существует или когда-то существовала на таких планетах, как Марс.

"Безусловно, есть биология в окрестностях пруда и некоторые доказательства биологической активности в самом пруду, но эту активность можно объяснить абиотическими процессами", – пояснил Джей Диксон. "На Марсе много соли и когда-то было много воды".

Напомним, что известно о единственном виде насекомых, развивающемся в сырой нефти. Нефтяную муху обнаружили еще в 1899 году.

Читайте также: