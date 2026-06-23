Самый стабильный житель Даунинг-стрит: кот Ларри пережил шестерых премьеров Британии

Кот Ларри пережил шестерых премьеров Британии.

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Самый известный кот Великобритании — Ларри — встретит седьмого премьер-министра за 10 лет. Британцы уже начали иронизировать, что кот Ларри, по-видимому, является самой стабильной фигурой на Даунинг-стрит.

Об этом пишет The Washington Post.

Кот Ларри встретит седьмого премьер-министра Британии за 10 лет

Возможно, именно главному мышелову Даунинг-стрит стоит просто доверить ключи от резиденции №10, — пишут британские журналисты. С момента исторического голосования за Brexit, которое состоялось ровно десять лет назад, главы правительства Великобритании менялись с поражающей скоростью.

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Большую часть времени ключи от Даунинг-стрит переходили от консерватора к консерватору, пока в 2024 году не перешли к лейбористам. Однако один житель резиденции каждый раз оставался неизменным — это кот Ларри.

Кот Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года. Он пережил уже шестерых премьер-министров, бесчисленное количество советников, серию громких политических скандалов и масштабное переформатирование страны.

«Если так продолжится и дальше, я перестану запоминать их имена», — говорится на шутливом аккаунте кота.

Поскольку Кир Стармер столкнулся с жесткой критикой из-за смены политических курсов, стагнации экономики и роста популярности популистской партии Reform UK Найджела Фараджа, коту совсем скоро придется забыть его имя.

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В частности, кот Ларри был рядом с такими премьерами Великобритании:

Кир Стармер (июль 2024 — июнь 2026).

Риши Сунак (октябрь 2022 — июль 2024).

Лиз Трасс (сентябрь 2022 — октябрь 2022).

Борис Джонсон (июль 2019 — сентябрь 2022).

Тереза Мэй (июль 2016 — июль 2019).

Дэвид Кэмерон (май 2010 — июль 2016).

Единственным, кто все это время был на Даунинг-стрит, это кот Ларри. Он появился в официальной резиденции британских премьеров в 2011 году, после того, как во время прямого эфира BBC у здания заметили черную крысу.

Официально Ларри занимает должность «главного мышелова Секретариата Кабинета министров». Сейчас ему уже 19 лет.

Ларри успешно выдержал Brexit, Partygate, пандемию и смену шести премьер-министров. Однажды он даже прогнал лису. С таким политическим резюме вряд ли кто-то может конкурировать.

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