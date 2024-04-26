Самый старые в истории сиамские близнецы: что известно о жизни Ронни и Донни (фото, видео)

Сиамские близнецы – чрезвычайно редкое явление, которое, по оценкам, встречается один раз на каждые 50 тысяч беременностей. Около 70% сиамских близнецов – девочки, и подавляющее большинство из них либо рождаются мертвыми, либо умирают в течение дня.

Учитывая это, рождение здоровых мальчиков-близнецов Ронни и Донни Галионов, сросшихся в утробе матери в области живота и таза, бросило вызов всем шансам. Их историю вспомнила Книга рекордов Гиннесса.

Братья продолжали преодолевать трудности на протяжении всей своей жизни, став самыми старыми сиамскими близнецами, когда-либо зарегистрированными.

Им было 68 лет, когда они умерли в 2020 году.

Ронни и Донни родились в Дейтоне, штат Огайо, 25 октября в 1951 году. Следующие два года они провели в больнице, где медики наконец решили, что их нельзя безопасно разлучить.

Сиамские близнецы Ронни и Донни / Фото: youtube.com/Real_Stories

У каждого из близнецов было собственное сердце, желудок, печень, легкие и почки, а также руки и ноги. Их анатомия была соединена в мочевом тракте и нижних отделах пищеварительного тракта, с единственной прямой кишкой и частично общим мочевым пузырем, который опорожнялся в один член, который контролировал Донни.

После того, как новость об их рождении распространилась, родители близнецов Эйлин и Уэсли были завалены предложениями выставить их на показ. Сначала они отказались, но им нужно было содержать девять детей, а после того, как близнецам было отказано в формальном образовании из-за того, что местные школы считали их отвлекающими факторами, Уэсли начал брать Ронни и Донни в путь с семи лет.

Так началась их тридцатилетняя карьера, путешествуя по циркам, спектаклям и ярмарочным карнавалам по США, Канаде и Латинской Америке. Благодаря своим гастролям они стали знаменитостями, зарабатывая достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью.

Сиамские близнецы Ронни и Донни / Фото: youtube.com/Real_Stories

Независимая жизнь

В 1991 году в возрасте 39 лет Ронни и Донни вышли на пенсию и купили дом в Дейтоне, где прожили независимо два десятилетия.

Некоторую поддержку им оказали младший брат Джим и его супруга Мэри, проживавшие в том же городе.

Владея четырьмя руками и четырьмя ногами, которые нужно было координировать, близнецы разработали собственные методы выполнения повседневных задач. К примеру, утром они брили лицо друг другу, а не каждый себе.

Они сами готовили еду, стирали белье и могли принимать душ без посторонней помощи.

Сиамские близнецы Ронни и Донни / Фото: youtube.com/Real_Stories

Им нравилось выходить на улицу, и они активно участвовали в общественной жизни, передвигаясь в специальном двойном колесном кресле.

Хотя им хотелось жениться и завести детей, их состояние затрудняло формирование личных отношений с женщинами.

Спать было сложно. Большинство своей жизни они работали по очереди, потому что не могли лежать ровно одновременно, но в 2010 году, когда им было 59 лет, им подарили изготовленное по заказу кресло-кровать, которое позволило им спать одновременно.

После выхода на пенсию они несколько раз появлялись на телевидении, например, в шоу Джерри Спрингера в 1997 году, в Книге рекордов Гиннесса Primetime в 1998 году и в документальном фильме TLC в 2010-м.

Ни Ронни, ни Донни никогда не выражали никакого желания разлучиться.

Разные личности

Несмотря на то, что близнецы были сиамскими, они во многом отличались. Ронни носил спокойный характер, а Донни был более серьезный. Ронни был ленив чем Донни, которого он называл "маленькой женой", потому что Донни выполнял большую часть домашней работы.

Как и все братья, они время от времени ссорились, но в отличие от большинства братьев их нельзя было разлучить. Это часто приводило к тому, что они оставляли друг другу кровоподтеки под глазами, а однажды их травмы требовали наложения швов.

Джим сказал, что его братьям могло понадобиться до пяти дней, чтобы урегулировать свои споры, причем Ронни обычно предлагал помириться.

Сиамские близнецы Ронни и Донни / Фото: youtube.com/Real_Stories

По словам их семейного врача Глена Квиата, умственный возраст близнецов составлял около 10 лет. Среди их хобби были игры с игрушечными машинками и просмотр телевизора, хотя они часто расходились во мнениях относительно того, что смотреть, даже когда в конце концов у них появилось два отдельных телевизора.

По словам Джима, любимым занятием Ронни была еда. Он часто "обедался", в отличие от Донни.

Джим следил за их финансами, оплачивал счета и давал им ежемесячное пособие, опасаясь, что они потратят все свои деньги на игрушечные машинки, если будет такая возможность.

Титул самых старых сиамских близнецов в истории

В 2009 году близнецы были госпитализированы после того, как Ронни перенес вирусную инфекцию, в результате которой в его легких образовался опасный для жизни тромб. После этого им потребовался круглосуточный уход, им требовалась помощь почти во всех делах, в частности пользование туалетом.

Пожертвования и волонтеры из местного сообщества помогли профинансировать и построить пристройку для людей с ограниченными возможностями в дома Джима и Мэри, где Ронни и Донни прожили всю свою жизнь.

Сиамские близнецы Ронни и Донни / Фото: guinnessworldrecords.com

В июле в 2014 году они превзошли возраст своих героев Чанга и Энга Банкеров, умерших в возрасте 62 лет в 1874-м.

Затем они официально стали самыми старыми сиамскими близнецами в мире, когда им исполнилось 63 года.

Ронни и Донни всю свою жизнь мечтали попасть в официальную Книгу рекордов Гиннеса и были в восторге, когда их наконец-то включили.

К сожалению, они умерли из-за сердечной недостаточности 4 июля в 2020 году в возрасте 68 лет 253 дня.

Напомним, в начале апреля скончались сиамские близнецы-рекордсмены Лори и Джордж. Им было 62 года.

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