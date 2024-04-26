Самый старые в истории сиамские близнецы: что известно о жизни Ронни и Донни (фото, видео)

Они скончались в 2020 году.
Сиамские близнецы – чрезвычайно редкое явление, которое, по оценкам, встречается один раз на каждые 50 тысяч беременностей. Около 70% сиамских близнецов – девочки, и подавляющее большинство из них либо рождаются мертвыми, либо умирают в течение дня.
Учитывая это, рождение здоровых мальчиков-близнецов Ронни и Донни Галионов, сросшихся в утробе матери в области живота и таза, бросило вызов всем шансам. Их историю вспомнила Книга рекордов Гиннесса.
Братья продолжали преодолевать трудности на протяжении всей своей жизни, став самыми старыми сиамскими близнецами, когда-либо зарегистрированными.
Им было 68 лет, когда они умерли в 2020 году.
Ронни и Донни родились в Дейтоне, штат Огайо, 25 октября в 1951 году. Следующие два года они провели в больнице, где медики наконец решили, что их нельзя безопасно разлучить.
У каждого из близнецов было собственное сердце, желудок, печень, легкие и почки, а также руки и ноги. Их анатомия была соединена в мочевом тракте и нижних отделах пищеварительного тракта, с единственной прямой кишкой и частично общим мочевым пузырем, который опорожнялся в один член, который контролировал Донни.
После того, как новость об их рождении распространилась, родители близнецов Эйлин и Уэсли были завалены предложениями выставить их на показ. Сначала они отказались, но им нужно было содержать девять детей, а после того, как близнецам было отказано в формальном образовании из-за того, что местные школы считали их отвлекающими факторами, Уэсли начал брать Ронни и Донни в путь с семи лет.
Так началась их тридцатилетняя карьера, путешествуя по циркам, спектаклям и ярмарочным карнавалам по США, Канаде и Латинской Америке. Благодаря своим гастролям они стали знаменитостями, зарабатывая достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью.
Независимая жизнь
В 1991 году в возрасте 39 лет Ронни и Донни вышли на пенсию и купили дом в Дейтоне, где прожили независимо два десятилетия.
Некоторую поддержку им оказали младший брат Джим и его супруга Мэри, проживавшие в том же городе.
Владея четырьмя руками и четырьмя ногами, которые нужно было координировать, близнецы разработали собственные методы выполнения повседневных задач. К примеру, утром они брили лицо друг другу, а не каждый себе.
Они сами готовили еду, стирали белье и могли принимать душ без посторонней помощи.
Им нравилось выходить на улицу, и они активно участвовали в общественной жизни, передвигаясь в специальном двойном колесном кресле.
Хотя им хотелось жениться и завести детей, их состояние затрудняло формирование личных отношений с женщинами.
Спать было сложно. Большинство своей жизни они работали по очереди, потому что не могли лежать ровно одновременно, но в 2010 году, когда им было 59 лет, им подарили изготовленное по заказу кресло-кровать, которое позволило им спать одновременно.
После выхода на пенсию они несколько раз появлялись на телевидении, например, в шоу Джерри Спрингера в 1997 году, в Книге рекордов Гиннесса Primetime в 1998 году и в документальном фильме TLC в 2010-м.
Ни Ронни, ни Донни никогда не выражали никакого желания разлучиться.
Разные личности
Несмотря на то, что близнецы были сиамскими, они во многом отличались. Ронни носил спокойный характер, а Донни был более серьезный. Ронни был ленив чем Донни, которого он называл "маленькой женой", потому что Донни выполнял большую часть домашней работы.
Как и все братья, они время от времени ссорились, но в отличие от большинства братьев их нельзя было разлучить. Это часто приводило к тому, что они оставляли друг другу кровоподтеки под глазами, а однажды их травмы требовали наложения швов.
Джим сказал, что его братьям могло понадобиться до пяти дней, чтобы урегулировать свои споры, причем Ронни обычно предлагал помириться.
По словам их семейного врача Глена Квиата, умственный возраст близнецов составлял около 10 лет. Среди их хобби были игры с игрушечными машинками и просмотр телевизора, хотя они часто расходились во мнениях относительно того, что смотреть, даже когда в конце концов у них появилось два отдельных телевизора.
По словам Джима, любимым занятием Ронни была еда. Он часто "обедался", в отличие от Донни.
Джим следил за их финансами, оплачивал счета и давал им ежемесячное пособие, опасаясь, что они потратят все свои деньги на игрушечные машинки, если будет такая возможность.
Титул самых старых сиамских близнецов в истории
В 2009 году близнецы были госпитализированы после того, как Ронни перенес вирусную инфекцию, в результате которой в его легких образовался опасный для жизни тромб. После этого им потребовался круглосуточный уход, им требовалась помощь почти во всех делах, в частности пользование туалетом.
Пожертвования и волонтеры из местного сообщества помогли профинансировать и построить пристройку для людей с ограниченными возможностями в дома Джима и Мэри, где Ронни и Донни прожили всю свою жизнь.
В июле в 2014 году они превзошли возраст своих героев Чанга и Энга Банкеров, умерших в возрасте 62 лет в 1874-м.
Затем они официально стали самыми старыми сиамскими близнецами в мире, когда им исполнилось 63 года.
Ронни и Донни всю свою жизнь мечтали попасть в официальную Книгу рекордов Гиннеса и были в восторге, когда их наконец-то включили.
К сожалению, они умерли из-за сердечной недостаточности 4 июля в 2020 году в возрасте 68 лет 253 дня.
Напомним, в начале апреля скончались сиамские близнецы-рекордсмены Лори и Джордж. Им было 62 года.
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