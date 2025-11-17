Самый старый человек планеты рассказала секрет своего долголетия — и он совершенно неожиданный

Реклама

Этель Катерхэм из Великобритании, родившаяся еще в 1909 году и отпраздновавшая летом 116-летие, официально признана самым старым живым человеком в мире.

Несмотря на внимание, которое приковано к ее рекордному возрасту, сама Этель с юмором признается, что не понимает, почему вокруг этого столько шума, пишет Unilad.

В прошлом году, когда ей исполнилось 115, она получила письмо от короля Чарльза с теплыми поздравлениями и пожеланиями. После смерти бразильской монахини сестры Инах Канабарро Лукас статус самого старого человека на планете перешел именно к Этель. Это подтвердили Книга рекордов Гиннеса и LongeviQuest – международная база долгожителей.

В своей комнате в доме престарелых в Лайтвотере, Великобритания, Этель поделилась собственной формулой долгой жизни. По ее словам, секрет очень прост: «Я никогда ни с кем не спорю. Я слушаю других и делаю то, что мне нравится».

Этель Катерхэм / Фото: LongeviQuest

Она не только одна из самых старых людей в мире, но и одна из самых старых, кто смог пережить Covid-19. В начале пандемии, в 2020 году, она заразилась вирусом в возрасте 110 лет. Однако смогла полностью поправиться и продолжить праздновать свои жизненные вехи.

Марк МакКинли из Книги рекордов Гиннеса отметил, что организация планирует лично вручить Этель сертификат, ведь она никогда не стремилась установить рекорд, но стала частью истории.

Этель Катерхэм / Фото: LongeviQuest

Этель родилась 21 августа в 1909 году в Шиптон Беллингер, выросла в семье с восемью детьми и является последним живым человеком, появившимся на свет во времена правления Эдуарда VII. В 18 лет она работала помощницей по хозяйству в Индии, а в 1933 году вышла замуж за Нормана Катерхема в Солсберийском соборе. Сегодня у нее трое внучек и пятеро правнуков.

Долгоживучесть, похоже, черта семьи: ее сестра Глэдис прожила до 104 лет.

За свою жизнь Этель стала свидетелем изменивших мир событий: от гибели «Титаника» и двух мировых войн до появления Интернета, смартфонов и TikTok.

Этель Катерхэм / Фото: LongeviQuest

В доме престарелых Hallmark Lakeview, где она живет сейчас, говорят, что ее жизнерадостность и мудрость вдохновляют всех вокруг: «Какая невероятная веха и подлинное свидетельство хорошо прожитой жизни. Ее сила и дух – пример для каждого».

