Самый старый человек в истории: необычная жизнь Жанны Кальман, прожившей 122 года

Жанна Кальман, родившаяся в Арле, Франция, 21 февраля в 1875 году, выжила и стала самым старым человеком в истории, достигнув возраста 122 лет 164 дней, когда она скончалась 4 августа в 1997-м.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Ее возраст был хорошо задокументирован в течение ее жизни: ее свидетельство о рождении сохранилось, и она числилась в 14 записях. Утверждалось, что было несколько человек старше Жанны, но доказательств никогда не было достаточно.

Выйдя замуж в 1896 году за Фернана, который был ее богатым дальним родственником, Жанна наслаждалась жизнью в высшем обществе Арля.

Она жила в большой квартире над семейным магазином ткани Фернана, и у нее были слуги, которые готовили для нее и убирали.

Не имея необходимости работать, Жанна проводила время, занимаясь такими хобби как фехтование, охота, альпинизм, плавание, теннис, катание на роликовых коньках, езда на велосипеде, которой она продолжала заниматься до 100 лет, и музыка.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

В 1898 году, в возрасте 22 лет, Жанна родила единственного ребенка, Ивонну Мари Николь Кальман, которая в 1926 году родила единственного сына Фредерика.

К сожалению, дочь и внук Жанны умерли относительно в молодом возрасте: Ивонна умерла от плеврита в свой 36-й день рождения, а Фредерик погиб в автокатастрофе в возрасте 37 лет, в том же году, когда умер его отец, зять Жанны.

Не имея наследников, в 1965 году 90-летняя Жанна подписала "обратную ипотеку" с адвокатом по имени Андре-Франсуа Раффре. В обмен на право собственности на ее квартиру Раффре, которому тогда было 47 лет, согласился платить Жанне 2500 франков в месяц и разрешить там жить до самой смерти.

Он не знал, что заключил соглашение с кем-то, кто впоследствии станет самым старым зарегистрированным человеком в истории.

Несмотря на то, что на момент заключения соглашения Жанна была почти вдвое старше Раффре, она пережила его. Он умер в возрасте 77 лет в 1995-м, и к этому времени Жанна получала выплаты, более чем вдвое превышающие стоимость квартиры.

После смерти Раффре его семья была обязана продолжать платить, несмотря на то, что Жанна не жила в квартире с 1985 года, переехав в дом престарелых в 110 лет.

Сообщается, что Жанна объяснила свое удивительное долголетие диетой, богатой оливковым маслом, которое она также ежедневно втирала в кожу.

Хотя ее диета была в основном здоровой, она любила баловаться шоколадом, иногда съедала килограмм в неделю, а после всегда ела десерт, выпивала небольшой стакан портвейна и курила сигарету.

Жанна курила почти целый век – начала в 21 год и прекратила, когда ей было 117 – потому что пользоваться зажигалкой стало тяжело из-за ухудшения зрения.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Несмотря на эту привычку, Жанна всю жизнь оставалась здоровой и однажды заявила на телевидении, что никогда не болела. Ее отправили в больницу из-за сердечной недостаточности в возрасте 111 лет, но ее успешно вылечили, а позже она страдала артропатией, но снова успешно излечилась противовоспалительными препаратами.

В 1988 году в возрасте 112 лет Жанна была признана самой старой из людей, которые в то время жили в мире, а через два года, в возрасте 114 лет, она появилась в роли самой себя в фильме о Винсенте ван Гоге "Винсент и мои ", став самой старой актрисой в мире за всю историю.

Жанна утверждала, что познакомилась с художником, когда была еще подростком и работала в магазине своего дяди, а позже вспоминала, что он был "безобразен как грех, имел гнусный характер и пахнул выпивкой", хотя, по ее словам, она простила ему его поведение и плохие привычки.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Несмотря на переезд в дом престарелых, Жанна сохранила высокую степень самостоятельности. Просыпаясь каждый день в 6:45 утра и молясь, она делала растяжку в кресле, самостоятельно умывалась фланелью и готовила себе фруктовые салаты после завтрака.

Остальной ее распорядок дня состоял из двухчасового сна в кресле, общения с друзьями в доме престарелых, ужина и прослушивания музыки перед сном в 22:00. Каждую пятницу она посещала вечерние молитвы и мессу в воскресенье.

За месяц до своего 115-летия Жанна упала и сломала бедренную кость. После операции ей пришлось передвигаться в колесном кресле, и она больше не могла придерживаться своей повестки дня.

В 1995 году в возрасте 120 лет Жанна была признана самым старым человеком, когда-либо жившим на свете. Она имела острый ум, а ее сообразительность осталась неприкосновенной, что она продемонстрировала, отвечая на вопрос журналистов, какое будущее она ожидает: "Очень короткое".

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Жанна умерла 4 августа в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. По словам Жана-Мари Робина, одного из социологов, подтвердивших возраст рекордсменки, несмотря на то, что ее чувства ухудшились настолько, что она почти полностью ослепла и оглохла, в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее смерти, у нее было хорошее здоровье.

Жанна уже почти три десятилетия удерживает рекорд самого старого человека за всю историю и остается единственным человеком, достигшим 120-летнего возраста.

Однако, учитывая рост продолжительности жизни по всему миру, ее рекорд вполне может быть побит в ближайшем будущем.

Напомним, в декабре скончалась вторая самая стараяя женщина в мире. Японке Фуси Тацуми было 116 лет.

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