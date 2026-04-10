Самый старый голубь в мире прожил более 44 лет — фото

Реклама

Самый старый голубь в мире, живший в неволе, прожил более 44 лет.

Белый голубь по кличке Шугар из города Честерфилд, штат Миссури, США, был официально признан Книгой рекордов Гиннеса самым старым живым голубем в неволе. На момент фиксации рекорда ему исполнилось 44 года и 72 дня.

Обычно голуби живут около 20 лет, однако Шугар превысил этот показатель более чем вдвое. Птица родилась 23 июня в 1981 году и большую часть жизни провела рядом со своим владельцем - 77-летним Девейном Орендером. Вместе они проводили время, смотрев телепрограммы и прослушивая музыку.

Реклама

«Он выглядит очень счастливым и довольным», — рассказал Девейн представителям Книги рекордов Гиннеса в начале апреля. «Он меня очень любит – мы с ним лучшие друзья».

Их связь была настолько сильной, что даже короткая разлука давалась Шугару трудно. Когда Девейн находился в больнице в Нэшвилле, Шугар почти не ел и постоянно сидел на дне клетки. По возвращении хозяина птица быстро восстановилась.

Шугар в молодости / © Guinness World Records

Подобная ситуация произошла и раньше. «Однажды я должен был поехать в Нэшвилл на сессию звукозаписи… и оставил Шугара у мамы», — вспоминает Девейн. «Она позвонила мне во время сессии и сказала, что Шугар просто лежит на дне клетки и не хочет вставать. Он скучал по мне! Когда я вернулся из Нэшвилла, он снова ел так, будто пытался наверстать упущенное».

Шугар превзошел предыдущий рекорд самого старого голубя в неволе более чем на 15 лет. Его владелец мечтал, что любимец доживет до 50-летнего юбилея, чтобы устроить для него празднование с особым лакомством — цельнозерновым бейглом и измельченным попкорном.

Реклама

Самый старый голубь в мире Шугар / © Guinness World Records

Однако жизнь птицы завершилась 5 апреля. Несмотря на это, Шугар навсегда останется в сердце своего хозяина и памяти людей во всем мире как самый старый голубь, живший в неволе.

