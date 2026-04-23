Самый старый кролик планеты: сколько ему лет и фото
Герби из Великобритании стал самым старым живым кроликом в мире.
Кролик из Великобритании установил рекорд долголетия — в возрасте 15 лет и 82 днец его официально признали самым старым живым кроликом в мире.
Достижения подтвердила Книга рекордов Гиннеса .
Речь идет о Герби — кролике породы львоголового, живущем в графстве Суррей в семье Ричарда и Мелиссы Данхем. Его возраст проверили 10 ноября в 2025 году, после чего рекорд официально зафиксировали.
Хозяева рассказывают, что забрали Герби еще малышом – в возрасте восьми недель. Он должен был стать компанией для их крольчихи Флопси.
"Флопси его обожала, они быстро сдружились и были отданы друг другу в течение 10 лет", - рассказала Мелисса.
По словам владелицы, Герби прожил вдвое дольше средней продолжительности жизни кроликов и всегда отличался ярким характером.
«Герби всегда был очень волевым и носил сильный характер. Когда он был младше, одно из его любимых занятий — это когда Ричард его гонял: он намеренно убегал, потом останавливался и ждал, чтобы его снова погнали, будто это была игра, которой он руководил», — сказала она.
Несмотря на почтенный возраст, Герби до сих пор активен в своем ритме: он любит отдыхать рядом с хозяевами на диване и греться на солнце в саду.
Напомним, кролик-гигант весом 9,5 кг имеет собственную спальню и диван.