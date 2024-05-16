Самый старый ленивец в истории удвоил продолжительность жизни и стал отцом 22 детей — фото, видео

Самец двухпалого ленивца Линне, живущего в зоопарке Крефельда в Германии, прожил так долго, что стал самым старым ленивцем, живущим в неволе, и самым старым ленивцем в истории.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Ян родился в дикой природе в Южной Америке, и, по оценкам, ему было около шести месяцев, когда его нашли 1 мая в 1970 году, то есть сейчас ему не менее 54 лет.

Он живет в зоопарке с 30 апреля 1986-го и, по словам его смотрителей, до сих пор имеет здоровое здоровье. Несмотря на почтенный возраст, ленивец не бездельничает – недавно он стал отцом своего 22-го ребенка.

Ленивец Ян / Фото: guinnessworldrecords.com

Зоопарк объявил 30 апреля его днем рождения и ежегодно празднует его вместе с ним.

По данным WWF, двупалые ленивцы обычно живут около 20 лет, а это означает, что Ян более чем вдвое превысил ожидаемую продолжительность своей жизни. Ленивцы в неволе, как правило, живут дольше – обычно от 30 до 40 лет.

Оба рекорда Яна ранее принадлежали Паули, еще одному двупалому ленивцу Линне, жившему в Галле Зое в Германии до 51 года.

Ленивцы известны своими очень медленными движениями. Животные питаются преимущественно листьями, фруктами и соком деревьев, но едят очень мало, поскольку переваривание пищи занимает очень много времени. Ленивцу могут понадобиться дни или даже недели, чтобы освободить место для последующего приема пищи.

Ян, как и большинство ленивцев, проводит большую часть своего времени, вися на деревьях. На деревьях они делают практически все – держась за них своими изогнутыми когтями – от еды до сна и даже спариваются и рожают.

Ленивец Ян / Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на это, ленивцы имеют особую привычку покидать свои деревья и спускаться на землю, когда им нужно в туалет. Они очень щепетильно относятся к своей личной гигиене, а следовательно, и к тому, где они делают свои дела.

Два из шести видов ленивцев находятся в списке видов под угрозой исчезновения, и в дикой природе они очень уязвимы к вырубке лесов.

Напомним, недавно самый старый в мире орангутанг отпраздновал день рождения. Он также живет в германском зоопарке.

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