Самый старый мужчина Европы умер за день до своего 113-летия: каким был его секрет

Самый старый мужчина Европы и ветеран Второй мировой войны Илие Чокан / © Jam Press

В Румынии ушел из жизни самый старый мужчина Европы и ветеран Второй мировой войны Илие Чокан. Особенно трагично то, что сердце долгожителя остановилось всего за день до его 113-го дня рождения. Перед смертью мужчина успел поделиться секретом своего долголетия.

Об этом сообщает Daily Star.

Чокан имел статус старейшего жителя Европы и занимал второе место среди старейших мужчин планеты. Он умер в Румынии 27 мая, не дожив лишь одного дня до своего 113-летия.

Будущий рекордсмен родился 28 мая 1913 года в румынском селе Кременари. Когда парню было 12 лет, он остался сиротой и был вынужден работать пастухом за еду, чтобы помогать своим братьям и сестрам выживать. Заботу о семье взял на себя его старший брат Алион.

28 января 1932 года, в возрасте 18 лет, Илие женился на Флоарее Обогеану, которая была старше его на семь лет. В браке родилось шестеро детей — трое сыновей и трое дочерей. Его жена умерла в 1992 году в 87-летнем возрасте.

В 22 года Чокана мобилизовали в румынскую армию. Он служил в 6-м артиллерийском полку Питешти, а с 1941 года участвовал в боевых действиях как связной, пулеметчик и пехотинец — сначала на Восточном фронте, а позже на Западном.

После демобилизации в 1945 году Илие вернулся домой с ухудшенным здоровьем, однако без единого боевого ранения. Уже после выхода на пенсию, после 1990 года, ему присвоили звание майора.

В мирной жизни мужчина работал в строительной сфере и оставался физически активным даже в почтенном возрасте. Он ездил на велосипеде до 93 лет. Именно в этом возрасте Илие сломал ногу после падения, но восстановился без гипса, несмотря на советы врачей.

Секрет своего долголетия он объяснял умеренным образом жизни: по словам Илие, он никогда не курил и лишь иногда употреблял алкоголь.

После смерти британца Джона Тиннисвуда 25 ноября 2024 года Чокан стал самым старым живым мужчиной Европы.

16 января 2025 года Илие установил новый национальный рекорд долголетия, превзойдя достижение Думитру Команеску, который прожил 111 лет и 219 дней. Таким образом он стал самым старым официально подтвержденным человеком в истории Румынии.

