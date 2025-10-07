Самый старый мужчина мира раскрыл "секрет долголетия": сколько ему лет

Самый старый мужчина в мире Жоао Маринью Нету с родными / © Guinness World Records

Самый старый мужчина планеты, бразилец Жоао Маринью Нету поделился своим видением долгой жизни после того, как 5 октября отпраздновал свои 113 лет на большой вечеринке, которую специально для него подготовили родные.

Об этом пишет Mirror.

Нету занесен в Книгу рекордов Гиннесса — его официально признали самым старым мужчиной в мире в ноябре 2024 года после смерти британца Джона Тиннисвуда, который прожил 112 лет. На тот момент Жоао было «112 лет и 52 дня».

Достигнув нового возрастного рубежа, бразилец снова оказался в центре внимания. По данным Guinness World Records, он «отпраздновал этот большой день на вечеринке, которую организовали его родные». Таким образом, Нету стал 26-м самым старым мужчиной в истории.

Когда представители организации спросили его о секрете долголетия, Жоао отметил, что главное — быть рядом с теми, кого любишь, и жить среди хороших людей.

Детство и семья самого старого мужчины мира

Жоао Маринью Нету родился 5 октября 1912 года в муниципалитете Марангуапи (штат Сеара, Бразилия). Он — последний живой человек, появившийся на свет в том году.

Его семья занималась фермерством, и уже в возрасте четырех лет мальчик «работал вместе с отцом в поле, ухаживал за скотом и собирал фрукты».

Со временем Нету стал отцом семи детей, у него есть 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Рекорд и празднование 113-летия

В Instagram Книга рекордов Гиннесса опубликовала подборку фотографий с юбилея долгожителя.

«Со 113-м днем рождения, Жоао Маринью Нету, самый старый мужчина в мире! Бразилец празднует этот чрезвычайный день большой вечеринкой, которую подготовили его близкие. Жоао наслаждается жизнью с тех пор, как в ноябре прошлого года был признан самым старым мужчиной после смерти британца Джона Тиннисвуда в возрасте 112 лет», — говорилось в заметке.

Несмотря на свой рекорд, Жоао не является самым старым человеком в мире — этот титул принадлежит Этель Катерхэм из Великобритании, которая в августе отпраздновала 116-летие.

В честь дня рождения женщины Нету прислал ей трогательное фотопоздравление. На снимке он в солнцезащитных очках держит синий плакат с надписью Ethel Feliz Aniversário (на португальском — «Счастливого дня рождения, Этель»), рядом видно несколько ее фотографий.

Как сообщает организация LongeviQuest, изучающая феномен долголетия, этот обмен стал первым задокументированным приветствием между старейшими мужчиной и женщиной в мире, которые живут в разных странах.

Специалисты также отмечают, что Жоао любит шутить:

«Нет мужчин старше меня — только женщины!»

Напомним, в августе самая старая женщина в мире Этель Катергем тихо отпраздновала свое 116-летие в кругу семьи. Секрет долголетия женщины, которая пережила Covid-19 в 110 лет, прост: «Никогда ни с кем не спорить! Я слушаю и делаю то, что мне нравится».