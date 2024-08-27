Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-летие – фото

Самому старому мужчине планеты Джону Альфреду Тиннисвуду 26 августа исполнилось 112 лет.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Это событие он отпраздновал в своем доме престарелых в Саутпорте, Англия, с семьей и друзьями.

Недавно рекордсмен поделился, как он себя чувствует после того, как получил титул в начале этого года. "Честно говоря, это никак не повлияло на меня", — признался Джон. "Лично для меня это ничего не значит".

Когда его спросили, что он чувствует, когда ему исполняется 112 лет, он ответил: "Честно говоря, ничем не отличается. Я не чувствую этого возраста, не волнуюсь из-за этого. Наверное, поэтому я его и достиг. Я просто воспринимаю его как и все остальное. Я не могу вспомнить каких-то особых секретов.

Джон Тиннисвуд / Фото: Guinness World Records

В том же году, когда Джон родился, затонул Титаник, Аризона стала штатом США, а 268-летнее правление китайской династии Цин закончилось.

Он пережил невероятное количество технологических достижений, не говоря уже о бесчисленном количестве войн – фактически, он является самым старым в мире ветераном Второй мировой войны среди оставшихся мужчин, поскольку служил в Платном корпусе Королевской армии. Кроме управления финансами, он занимался поиском солдат и организацией поставок продовольствия.

Джон Тиннисвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

Когда его спросили, как изменился мир при его жизни, он ответил со смехом: "По моему мнению, он не лучше, или вряд ли лучше, чем был тогда. Возможно, в некоторых местах так и есть, но в других – хуже. Мир стал меньше благодаря современным средствам передвижения, главным образом благодаря самолету.

Кроме порции рыбы с картофелем каждую пятницу, Джон не придерживается никакой конкретной диеты, а его главный совет для сохранения здоровья – соблюдать умеренность.

Кроме того, что он выполняет много своих ежедневных задач без посторонней помощи, в том числе вставая с кровати, он все еще руководит собственными финансами и следит за мировой политикой через радио.

Также Джон заявил, что психологически чувствует себя гораздо моложе своих лет.

Джон Тиннисвуд / Фото: Guinness World Records

Описывая, каким, по его мнению, будет мир через 112 лет, Джон сказал: "О, Боже! Я хочу сказать, что будет больше честности между разными странами. Они все, в том числе и наша страна, время от времени устраивают шоу".

Джон прожил 44 года в браке со своей супругой Блодвен, которая умерла в 1986 году. У супругов была дочь Сьюзен, подарившая им четырех внуков, а сейчас у Джона есть три правнука. Другая любовь Джона на всю жизнь – футбольный клуб "Ливерпуль", основанный всего за 20 лет до его рождения. Он пережил все восемь побед клуба в Кубке Англии и 17 из 19 побед в чемпионате.

После того, как Джону исполнилось 100 лет, он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы II, которая была младше его почти на 14 лет.

Напомним, титулы самой старой живой женщины и человека недавно перешли к 116-летней Томико Итооки (Япония) после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры.

Японка, которая жалуется только на плохой слух, поделилась секретом своего долголетия.

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