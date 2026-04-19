Самый старый мужчина в мире, впервые ставший дедушкой: сколько ему лет (фото)

91-летний житель Австралии был официально признан Книгой рекордов Гиннеса самым пожилым мужчиной, который впервые стал дедушкой.

Об этом говорится на сайте GWR.

Организация сообщила, что Чарльзу Смиту было 91 год и 209 дней, когда у его сына Эшли и невестки Ханны родилась дочь Айла. Девочка появилась на свет 29 августа в 2025 году.

Чарльз стал отцом в 55 лет. Он отметил, что момент появления внучки стал для него особенным и очень эмоциональным.

«Все что я могу сказать, это то, что я взял ее на руки и не хотел отдавать. За исключением смены подгузников», - рассказал он. «Я ее люблю, и она смотрит на меня в моей шляпе с маком и смеется. Я смотрю на своего сына Эшли, свою невестку Ханну и свою внучку Айлу и знаю, что это все семья».

Чарльз Смит с внучкой / © Guinness World Records

Сын Чарльза Эшли подчеркнул, что отец ошеломляет не только своим рекордом, но и образом жизни.

«Больше всего в моем отце ошеломляет его независимость, – сказал он. — Он прекрасно проводит пенсию, путешествуя по Австралии в своем кемпере и выходя на лодке в залив Моретон. Возраст ничуть не замедлил его, я думаю, он активнее, чем когда-либо. У него положительное настроение и крепкий круг друзей, много о нем говорящий. И, зная его, количество чая, которое он пьет, должно быть, имеет к этому какое-то отношение».

Чарльз Смит с внучкой и сыном / © Guinness World Records

Напомним, самая старая горилла в мире Фату отпраздновала 69-летие.