Самый старый парашютист: сколько лет дедушке, который даже не думал, что даже проживет так долго

Это уже его третий прыжок с парашютом.

Альфред "Ал" Блашке (род. 4 января в 1917 году) из Техаса, США, официально вернул себе статус самого старого человека в мире, прыгнувшего с парашютом в тандеме.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

На момент прыжка Алу было 106 лет 327 дней, что более чем на три года превышает предыдущий рекорд. Впервые он побил рекорд в 2020-м, в возрасте 103 лет, когда выпрыгнул из двигавшегося на высоте 4200 метров самолета, чтобы отпраздновать выпускной своих внуков-близнецов.

"Это была моя мечта. Я никогда не думал, что проживу так долго", – сказал тогда он.

Это был его второй прыжок с парашютом – первый произошел за три года до этого, на его 100-й день рождения.

Альфред решил совершить свой последний прыжок с парашютом после того, как в 2022 году его рекорд побила шведка по имени Рут Ларссон, прожившая 103 года 259 дней.

Альфред Блашке с инструктором / Фото: guinnessworldrecords.com

К нему присоединился губернатор Техаса Грег Эбботт, согласившийся прыгнуть с парашютом вместе с Аллом, когда они встретились после того, как пенсионер впервые побил рекорд.

Из-за непогоды и проблем с расписанием прыжок откладывали четыре раза, но утром 27 ноября в 2023 году Ал и губернатор Эбботт собрались и поднялись на борт самолета. Их подняли на высоту 2,7 км, где они присоединились к своим опытным инструкторам и прыгнули с самолета в свободное падение.

Снизу за ним наблюдали все дети и внуки Альфреда, а также представители СМИ и члены правительства.

Основной парашют рекордсмена открылся на высоте 1,6 км, после чего он спустился к безопасному приземлению вместе со своим инструктором.

Отдышавшись, он пожал руку губернатору Эбботу и поздравил его с первым прыжком с парашютом. Мужчина сказал присутствующим журналистам: "Если вы думаете, что не можете, вы просто недооцениваете себя. Каждый человек способен на большее, чем он думает. Ему просто нужно принять решение попробовать".

Напомним, 84-летняя бабушка-экстремалка планирует 1000 раз прыгнуть с парашютом. Она уже совершила 580 прыжков.

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