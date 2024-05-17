Самый старый стоматолог в мире: сколько лет врачу-рекордсмену и его фото

Доктор Эцуро Ватанабе признан самым старым стоматологом (мужчиной) в возрасте 99 лет и 133 дней.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Эцуро родился 31 октября в 1924 году в селе Ошино, префектура Яманаси, Япония. В возрасте 15 лет он переехал в Токио, чтобы стать учеником в стоматологической практике и посещал школу ночью.

В 1944-м Эцуро был призван на военную службу, которая привела его в Китай. Там он работал боевым медиком. Через год после окончания войны он вернулся в Японию и стал работать зубным техником.

Эцуро (слева) с коллегой / Фото: guinnessworldrecords.com

В 1947 году Ватанабе поступил в стоматологический колледж и через четыре года успешно сдал национальный экзамен на врача-стоматолога. После нескольких лет работы с другими стоматологами Эцуро вернулся в свой родной город Ошино и открыл собственную практику в 1953 году. А остальное – это уже история.

Поскольку это была единственная стоматологическая клиника в селе, у Ватанабе не было проблем с поиском пациентов. Раньше ему даже приходилось самому изготавливать зубные протезы своим пациентам, поскольку не было лабораторий, которые бы это делали. Его семья вспоминает, как он исчезал после ужина, чтобы создавать протезы до поздней ночи.

Его клиника работала с понедельника по пятницу, но когда Эцуро исполнилось 92 года, он сократил время работы до утра.

Эцуро Ватанабе / Фото: guinnessworldrecords.com

У Эцуро пять дочерей, восемь внуков и четверо правнуков. Дома Эцуро любит проводить время в своем саду, выращивая чернику, фасоль и помидоры. Он считает, что его здоровое питание способствует его долгой жизни.

Хотя Эцуро уже не работает так усердно, как раньше, он говорит, что именно его пациенты помогают ему продолжать работать.

"Когда я вижу, что мои пациенты счастливы, я чувствую, что то, что я делаю, того стоит. Я хотел бы вносить свой вклад в общество до тех пор, пока у меня будет хватать сил на это", — сказал Ватанабе.

Эцуро Ватанабе / Фото: guinnessworldrecords.com

Напомним, самый старый ленивец в истории удвоил продолжительность жизни и стал отцом 22 детей. Яну исполнилось 54 года.

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