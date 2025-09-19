Самый старый торт в мире: в Египте нашли десерт старше четырех тысяч лет (фото)

Египетские иероглифы / © Getty Images

Реклама

В Египте археологи нашли торт, который считается самым древним в мире. Его возраст составляет более 4200 лет. Находку обнаружили в усыпальнице высокопоставленного чиновника Пепьянкха, и по свидетельству Книги рекордов Гиннеса, эта выпечка является старейшей из известных.

Об этом пишет T4.

Этот торт, состоящий из двух лепешек и предположительно был начинен медом и кунжутом. Его уложили в гробницу не случайно. Египтяне верили, что такая выпечка, вместе с хлебом, помогала умершему попасть в рай (речь идет о так называемом Поле Тростника — Ред.) и символизировала новую жизнь. Он должен был стать едой для Пепьянкха после смерти.

Реклама

Самый древний торт в мире

Торт сохранился так удивительно благодаря особому способу приготовления. Тесто запекали между двумя медными формами, которые разогревали на огне, а затем закрывали герметично. Этот процесс создавал вакуум, защищавший выпечку от порчи и позволивший ей сохраниться на протяжении тысячелетий.

Эта уникальная технология позволяет нам не только понять пищевые привычки древних египтян, но и узнать больше об их верованиях и уровне технологического развития. Таким образом, торт не просто кулинарной находкой, а настоящим окном в прошлое.

Ранее японские ученые обнаружили под землей у египетских пирамид в Гизе что-то очень странное с помощью специальных приборов. Эта вещь напоминает букву L, лежит неглубоко и очень длинная.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.