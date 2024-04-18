Самый старый в мире орангутанг отпраздновал день рождения: сколько лет животному и его фото

Его забрали в немецкий зоопарк в 1964 году.

Белла, самый старый в мире живущий в неволе орангутанг, отпраздновала на этой неделе свой 63-й день рождения.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Суматранская самка-орангутанг родилась в 1961 году. Она была выловлена из дикой природы в 1964 году и с тех пор живет в зоопарке Хагенбек в Гамбурге, Германия.

Сотрудники зоопарка говорят, что Белла "находится в лучшем состоянии". На день рождения ей подарили торт из мягкого вареного риса и разных фруктов, которым она поделилась с Берани, одним из ее приемных детей.

Орангутанг Белла в 2024 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Типичная продолжительность жизни дикого орангутанга составляет 35-40 лет, увеличиваясь до 50 лет в неволе.

Белла стала самым старым живым орангутангом в 2021 году, после смерти Инджи, самки суматранского орангутанга в зоопарке штата Орегон, США. Инджи, родившаяся в дикой природе около 1960 года, считалась годом старше Беллы.

Сотрудники зоопарка описывали Беллу как честную, рассудительную, любознательную, умную, любящую и никогда не агрессивную.

Орангутанг Белла в 2015 году / Фото: guinnessworldrecords.com

За свою жизнь она родила шестерых своих детей и воспитала четырех приемных детей, которых не приняли их матери, за что получила прозвище "супермама".

Теперь, когда у Беллы осталось очень мало зубов, ее любимой едой является манная каша, приправленная острым соусом или подсластителем, например медом. Она также любит мягкие фрукты и овощи.

Орангутанг Белла в 2021 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Белла – не единственная старая обезьяна, живущая в Германии, недавно отпраздновавшая день рождения. 13 апреля самой старой в мире горилле, живущей в неволе, Фату, исполнилось 67 лет.

Фату поймали в дикой природе в 1959 году. Ее привез во Францию моряк, который использовал ее в качестве платы за свой счет в таверне. В том же году Фату приобрел Берлинский зоопарк, где она живет с тех пор.

В наше время отлов диких животных для зоопарков больше не считается приемлемым для зоологического сообщества. Подавляющее большинство животных рождаются в неволе или передаются из одного заведения в другое для участия в программах разведения.

Напомним, в конце прошлого года самое старое наземное животное в мире отпраздновало 191-й день рождения. Джонатан – также самая старая черепаха в истории.

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