Самый старый в мире пингвин отпраздновал день рождения: сколько лет животному (фото)

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Самый старый в мире пингвин отпраздновал свой 37-й день рождения стильно — с тортом из рыбы и льда. Самка по кличке Спнеб живет в зоопарке Paradise Park в Гейле, Корнуолл, Англия, с 1988 года.

Об этом пишет Daily Star.

16 апреля парк подарил ей праздничный торт с ее любимой рыбой — шпротами, увенчанный пушистым игрушечным пингвином, сделанным одним из ее смотрителей. Смотрители Спнеб говорят, что записи, ведущиеся в зоопарках по всему миру, свидетельствуют о том, что она является самой старой представительницей своего вида на планете и «удивительна для своего возраста».

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Длительность жизни пингвина Гумбольдта обычно составляет от 10 до 15 лет. Бекки Уэйт, одна из смотрителей, сказала: «Спнеб продолжает иметь хороший аппетит, несмотря на то, что она уже немолодой пингвин. Она чувствует себя удивительно хорошо для своего возраста. У нас есть колония из 24 пингвинов Гумбольдта, среди которых двое птенцов. Спнеб любит наблюдать за молодыми птенцами, выглядывая из своей будки, а ее любимым компаньоном является один из старших самцов».

Самый старый в мире пингвин Спнеб / Фото: Paradise Park

Спнеб родилась в 1988 году в приюте для птиц в графстве Суррей, а вскоре после этого попала в парк Paradise. Ее необычное имя было выбрано смотрителями после того, как в 2007 году она прошла курс лечения от опасного грибкового заболевания под названием аспергиллез.

Тогда ее лечили препаратом «Sp» с помощью небулайзера, или «neb», что в конце концов и дало ей такое необычное имя.

Самый старый в мире пингвин Спнеб / Фото: Paradise Park

Пингвины Гумбольдта являются родными для западного побережья Южной Америки, в частности, тихоокеанского побережья Чили и Перу.

Напомним, недавно самая старая в мире горилла в неволе Фату отпраздновала свой 68-й день рождения. Животное живет в Берлинском зоопарке в Германии с 1959 года.