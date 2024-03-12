Самый старый в мире рецепт пива: археологи и пивовары воссоздали шумерскую технологию

Пиво известно человечеству уже несколько тысяч лет, но самый древний рецепт удалось найти на глиняных табличках шумерской цивилизации.

Гурманы наслаждаются пивом с древних времен, еще до того, как были изобретены деньги, за которые его можно купить.

Об этом пишет издание Tasting Table.

Древние египетские пивовары готовили крепкий ячменный напиток около 2575 года до нашей эры, но некоторые историки предполагают, что пиво могло быть изобретено разными цивилизациями примерно в одно и то же время.

Самые достоверные свидетельства пивоварения были найдены на территории древней Месопотамии и принадлежат шумерам.

Среди наиболее значимых находок – рецепт пива, который на сегодняшний день считается самым старым в мире. Он увековечен в застольной песне "Гимн Нинкаси", написанной на глиняных клинописных табличках, которые датируются 1800 годом до нашей эры.

Некоторые историки считают что расцвет шумерской цивилизации пришелся на XVIII век до нашей эры. И в это время у шумеров был своеобразный культ пива. Напиток имел ритуальное и религиозное значение наравне с маслом, которое считалось священным даром богов.

Употребление пива нашло отражение и в мифологии. В пантеоне шумерских богов Нинкаси была покровительницей пивоварения, плодородия и урожая. Одна из легенд рассказывает о боге мудрости и отце Нинкаси Энки, который любил пиво и время от времени напивался.

Еще один интересный факт: шумеры изобрели пиво за 300 лет до того, как придумали деньги. Поэтому с работниками часто рассчитывались пивом.

Шумерская технология приготовления пива

Химические следы пива были найдены на фрагментах глиняных кувшинов, которым более 5,5 тысяч лет, но именно хвалебная песнь богине Нинкаси дала возможность воссоздать шумерскую технологию пивоварения.

Мигель Сивил, профессор шумерологии из Чикагского университета, перевел стихи, Фриц Мейтаг, основатель пивоваренной компании Anchor Brewing Company в Сан-Франциско, сумел сварить пиво по этому древнему рецепту.

Полученный напиток имел крепость 3,5% и на вкус оказался негорьким и похожим одновременно на современное пиво и крепкий сидр, несмотря на отличия в технологии приготовления.

Исследователи также выяснили, что шумерское пиво готовилось без хмеля, неизвестного в то время в Месопотамии, и не требовало созревания. Поэтому пили его сразу после охлаждения с помощью трубочек из больших кувшинов.

Известно, что в Месопотамии пивоварение основывалось на процессе естественного брожения. Однако до сих пор остается тайной, было ли это случайным открытием или результатом намеренных экспериментов.

Гимн Нинкаси подробно описывает этапы шумерской технологии пивоварения. Начинался процесс в специальной яме, где смешивались баппир (солодовое ячменное тесто), мед и ароматические вещества. После этого смесь запекали в печи и получали так называемое солодовое зерно.

К этому зерну снова добавляли баппир и оставляли в чанах для брожения. Перебродившую смесь варили, а затем отделяли дробину от сусла. Сусло еще раз заваривали с вином и медом, после чего фильтровали и разливали готовое пиво по кувшинам.

Напомним, на вершине потухшего вулкана в Индонезии обнаружили гигантскую подземную пирамиду, которая старше Стоунхенджа и пирамид Гизы.

Читайте ведущие новости дня: