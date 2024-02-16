Самый старый вомбат на планете: как живет и как выглядит 34-летний Уэйн (фото, видео)

34-летний Уэйн – самый старый вомбат в мире, когда-либо находившийся в неволе.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Его спасли из сумки матери после автомобильной аварии в ноябре в 1989 году, то есть ему как минимум 34 года 100 дней назад. Однако потенциально ему уже может быть 35, поскольку считается, что он родился в январе в 1989 году.

Предыдущим рекордсменом был вомбат по имени Патрик (1986–2017), проживавший в парке дикой природы Балларат в Виктории, Австралия, и на момент смерти ему было не менее 30 лет 200 дней.

Продолжительность жизни вомбатов в дикой природе обычно составляет 5-15 лет, а в неволе они могут дожить до двадцати лет, но продолжительность жизни Уэйна беспрецедентна.

34-летний вомбат Уэйн / Фото: guinnessworldrecords.com

"Он отличный вомбат", — сказал Кодзо Седзима, директор зоопарка Сацукиама в Икеде, Япония, где проживает Уэйн.

Седзима объясняет удивительное долголетие Уэйна тем, что он ведет образ жизни с низким уровнем стресса: "Он спит, когда хочет спать, и ест, когда хочет есть".

Сацукиама — второй по величине зоопарк в стране, поэтому персонал может скрупулезно заботиться о каждом животном. А поскольку вход в зоопарк бесплатный, животным разрешают жить спокойно, а не заставляют появляться перед посетителями.

"Бывают случаи, когда посетители приходят, но вомбаты прячутся в своих норах, и их не видно", — сказал директор Седзима.

Уэйн попал в зоопарк в 1990 году в возрасте одного года вместе с двумя самками вомбатов, Вандер и Тией. У Уэйна были две дочери – Сацуки и Сакура – от Вандер, которая умерла в возрасте 28 лет.

Рождение Сацуки в 1992 году стало первым случаем успешного разведения вомбатов за пределами Австралии. По словам сотрудников зоопарка, Уэйн также был близко знаком с Тией, которая умерла в возрасте 14 лет, но пара так и не размножилась.

34-летний вомбат Уэйн / Фото: guinnessworldrecords.com

К сожалению, ни одна из дочерей Уэйна уже не жива. Сакура умерла в возрасте 11 лет, а Сацуки, которая сейчас выставлена как экземпляр в музее зоопарка, дожила до 19 лет.

В настоящее время Уэйн живет с тремя другими вомбатами: 18-летним самцом Фуку и парой Коу и Юки, которым по семь лет.

Типичный день в жизни Уэйна содержит пробуждение утром, завтрак, прогулку по полю, сон под солнцем, затем снова подъем, чтобы поесть и вечернюю прогулку.

34-летний вомбат Уэйн / Фото: guinnessworldrecords.com

Его утренняя еда состоит из травы и сладкого картофеля, а на ужин он ест траву, сладкий картофель, морковь, тыкву и яблоки. Все овощи нарезаны на более мелкие кусочки, чтобы Уэйну было легче есть. Зоопарк также убрал все лестницы из вольера, чтобы разместить Уэйна в его почтенном возрасте.

Сотрудники говорят, что рекордсмен очень общителен и любит приходить к ним в гости, когда они рядом.

Когда Уэйн впервые был удостоен титула Книги рекордов Гиннесса в 2022 году, один из сотрудников сказал: "После получения официального сертификата Уэйн привлек к себе много внимания, и мы получили поздравительные письма от зоопарков со всей страны. У нас также стало больше посетителей в зоопарке. Все это говорит нам о том, что Уэйн достиг чего-то экстраординарного".

Напомним, ученые показали, как выглядит самое маленькое позвоночное животное в мире. Оно размером с блоху.

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