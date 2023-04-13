Самый старый врач в мире, которому 100 лет, о своем долголетии: "Пью мартини и ем стейки"

Также он отметил важность сохранять активность разума в пожилом возрасте.

Доктор Говард Такер, которому 100 лет, является "самым старым врачом в мире".

Он занимается медициной 76 лет с 1947-го. Об этом пишет dailystar.co.uk.

В прошлом году невролог из Кливленда, штат Огайо, США, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый старший практикующий врач".

Фото: dailystar.co.uk

Когда в 1922 году родился доктор Такер, средняя продолжительность жизни мужчины составила 58 лет. Однако он пережил сухой закон, Великую депрессию, Вторую мировую войну, полиомиелит и даже глобальную пандемию.

А сегодня, согласно исследованию Бостонского университета, всего 1 из 5000 доживает до сотни.

Наряду с "хорошими генами" и "немного успеха" у доктора Такера есть и другие правила, которые он соблюдал в течение прошлого столетия.

Прежде всего, невролог сказал, что важно оставаться в форме: "Плавание, бег трусцой, походы и катание на лыжах до 80 лет сделали меня сильным и здоровым. Я пытаюсь пробежать не менее трех миль на беговой дорожке в быстром темпе большую часть дней на неделю".

Но, несмотря на его приверженность к физическим упражнениям, доктор Такер сказал, что важно "жить полной жизнью" и не ограничивать себя.

Он объяснил: "Я пью мартини и им стейк по-нью-йоркски, но не каждый день. Настоящий секрет долголетия в том, что секретов нет. Но мы живем каждый день и умираем один раз, поэтому мы должны максимально использовать время, которое мы имеем".

Фото: dailystar.co.uk

Врач говорит, что также важно сохранять активность ума в пожилом возрасте, чтобы избежать "когнитивного упадка".

"Многие люди, которые выходят на пенсию и становятся неактивными в своей повседневной жизни, подвергаются повышенному риску снижения когнитивных функций", — отметил он.

А когда он не спасает жизнь и не учит других, то любит отдыхать со своей семьей – четырьмя детьми и 10 внуками.

Напомним, ученые создали чудо-эликсир, который вылечит от похмелья. Изобретенный пробиотик поможет расщепить алкоголь во время кишечного тракта.

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