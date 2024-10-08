Самый странный мост в мире: причуда архитекторов на самом деле имеет практическую цель (видео)

Мост Лагуна Гарсон в Уругвае только кажется эстетической причудой, а в действительности спроектирован с учетом требований по защите природы.

Мосты могут быть длинными, высокими или опасными, но в одном месте на планете есть странный круглый мост. Речь идет о мосте Лагуна Гарсон в Уругвае, всесторонне прекрасном доказательстве, что круглые мосты имеют право на существование.

Об этом пишет IFLScience.

Хотя этот мост круглый, это не кольцевая развязка. У него две полукруглые половины, каждая с односторонней дорогой, поддерживаемые круглыми бетонными столбами.

Мост был спроектирован архитектурным бюро Rafael Viñoly Architects, которое создало целый ряд известных зданий и сооружений по всему миру. Среди самых известных — небоскреб 432 Park Avenue в Нью-Йорке, Японский национальный стадион в Токио и 38-этажный дом 20 по Фенчерч-стрит, печально известный как лондонская "Пинта" с единственной в мире собственной улицей на крыше, который похож на пивной бокал.

Строительство моста через лагуну Гарсон обошлось в 10 миллионов долларов. На его постройку ушло более 450 тонн формованной стали, 40 километров тросов и 3500 кубических метров бетона. Он был завершен в 2015 году после года работы.

Чтобы полюбоваться красотой пейзажа, на мосту есть специальная пешеходная дорожка

На первый взгляд можно подумать, что круглая форма моста – это излишество и причуды архитектора, но на самом деле такая форма была выбрана, чтобы достичь совершенно конкретной практической цели.

Прежде всего, лагуна Гарсон – это одно из 22 мест в Уругвае, признанных важными территориями обитания птиц и биоразнообразия. Здесь обитает множество видов птиц, включая чилийского фламинго, а также живут находящиеся под угрозой исчезновения земноводные, такие как жаба Дарвина, и распооложены крупнейшие в стране участки исчезающего песчаного леса. Поэтому было важно создать мост, который бы как можно меньше нарушал окружающую экосистему.

"Разделение двух проезжих частей кольцевого моста позволяет сократить время, в течение которого любая точка на поверхности воды находится в тени по мере движения солнца по небу, и минимизировать прилегающую область, находящуюся под тенью, что улучшает проникновение света и его рассеивание в толще воды", — пояснили архитектору свою идею круглого моста.

Кроме того конструкция моста заставляет водителей, проезжающих по нему, замедлиться, причем разными способами. Довольно малый радиус поворота на мосту заставляет водителей значительно снижать скорость. Кроме того пешеходные дорожки по обе стороны разделенных полос движения открывают доступ к периметру моста, где любой желающий может сидеть, ловить рыбу и любоваться живописным видом лагуны.

Напомним, в Германии обрушился мост из-за слишком тщательного ухода во времена ГДР. Тяжелые бетонные сегменты упали в воду в один момент и перекрыли реку Эльба. После обрушения в Дрездене придумали, как дать обломкам моста Карола "вторую жизнь"

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