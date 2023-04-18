Самый татуированный учитель в мире удалил соски и пупок: как выглядит преподаватель - фото, видео

Он также рассказал, как его воспринимают дети в школе и их родители.
Учитель, модель, исполнитель и комик Сильвен Хелайн известен как "самый татуированный учитель в мире" после того, как покрыл 100% своего тела чернилами.
37-летний мужчина из Парижа, Франция, потратил более 70 тысяч долларов на свое перевоплощение. Сильвен, известный в Сети как Freaky Hoody, сделал тату даже на ладонях, деснах, языке и глазах.
Не так давно мужчина удалил соски и пупок. По его словам, он сделал это для того, чтобы быть "более гладким полотном" для тату-мастеров.
Сильвен, обучающий детей младшего школьного возраста, начал делать тату 10 лет назад. Переехав в Лондон в 2012 году, чтобы преподавать в колледже Далвич, он носил костюмы и галстуки и пережил личный кризис, не зная, что делать со своей жизнью. Об этом пишет dailystar.co.uk.
Находясь в Брикстоне, он заметил, что у его банкира была татуировка на шее, а затем заметил, что у работника ресторана оба рукава были татуированы. Ему тоже захотелось иметь рисунки на теле.
За три с половиной года Сильвен покрыл все свое тело, закончив свой первый слой в Париже. Пока он заканчивает второй слой татуировок, намереваясь сделать третий и четвертый.
Мужчина говорит, что однажды, когда ему будет 80 или 90 лет, он станет полностью черным, покрыв себя более темными тонами.
Сильвен также отметил, что никогда не замечал, чтобы татуировки повлияли на его карьеру. Он учил детей в течение 14 лет. В частности, сейчас он работает с 29 детьми от семи до 11 лет.
Преподаватель обнаружил, что детям нужно две минуты, чтобы принять его, родителям – два дня, а бабушкам и дедушкам – две недели.
Что касается семьи, его отец и сестра очень хорошо относятся к его облику, но Сильвен говорит, что мать сначала колебалась. Впрочем, женщина уже смирилась с видом сына.
Напомним, женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит. Она также рассказала, зачем это сделала.
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