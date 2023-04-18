Самый татуированный учитель в мире удалил соски и пупок: как выглядит преподаватель - фото, видео

Он также рассказал, как его воспринимают дети в школе и их родители.

Учитель, модель, исполнитель и комик Сильвен Хелайн известен как "самый татуированный учитель в мире" после того, как покрыл 100% своего тела чернилами.

37-летний мужчина из Парижа, Франция, потратил более 70 тысяч долларов на свое перевоплощение. Сильвен, известный в Сети как Freaky Hoody, сделал тату даже на ладонях, деснах, языке и глазах.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Не так давно мужчина удалил соски и пупок. По его словам, он сделал это для того, чтобы быть "более гладким полотном" для тату-мастеров.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Фото: instagram.com/freakyhoody

Сильвен, обучающий детей младшего школьного возраста, начал делать тату 10 лет назад. Переехав в Лондон в 2012 году, чтобы преподавать в колледже Далвич, он носил костюмы и галстуки и пережил личный кризис, не зная, что делать со своей жизнью. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Находясь в Брикстоне, он заметил, что у его банкира была татуировка на шее, а затем заметил, что у работника ресторана оба рукава были татуированы. Ему тоже захотелось иметь рисунки на теле.

Сильвен к перевоплощению / Фото: instagram.com/freakyhoody

За три с половиной года Сильвен покрыл все свое тело, закончив свой первый слой в Париже. Пока он заканчивает второй слой татуировок, намереваясь сделать третий и четвертый.

Мужчина говорит, что однажды, когда ему будет 80 или 90 лет, он станет полностью черным, покрыв себя более темными тонами.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Сильвен также отметил, что никогда не замечал, чтобы татуировки повлияли на его карьеру. Он учил детей в течение 14 лет. В частности, сейчас он работает с 29 детьми от семи до 11 лет.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Преподаватель обнаружил, что детям нужно две минуты, чтобы принять его, родителям – два дня, а бабушкам и дедушкам – две недели.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Что касается семьи, его отец и сестра очень хорошо относятся к его облику, но Сильвен говорит, что мать сначала колебалась. Впрочем, женщина уже смирилась с видом сына.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Напомним, женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит. Она также рассказала, зачем это сделала.

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