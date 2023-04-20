"Самый толстый кот в мире" весит как пятилетний ребенок: как он выглядит (фото)

Животное спасли от жестокого хозяина.
Кота с массивным ожирением спасли от его жестокого владельца.
Животное весит столько же, сколько среднестатистический пятилетний мальчик – более 18 кило. Пушистик – самый тяжелый из когда-либо зарегистрированных кошек, пишет mirror.co.uk.
По данным Richmond Animal Care and Control, центр спасения животных в Ричмонде, штат Вирджиния, США, Патчиса посадили на диету, чтобы снизить его гигантский вес. Также он занимается упражнениями для похудения.
Считается, что 8-летний кот набрал лишний вес после того, как его перекармливали лакомством и нездоровой пищей.
Понадобилось два человека, чтобы поднять его.
Приют опубликовал сообщение в Facebook, где речь шла о поиске нового хозяина толстому коту. Он стал вирусным в Сети.
Приют попросил заинтересованных лиц послать им электронное письмо с информацией о своем доме и взять на себя обязательство помочь Патчису "дойти до безопасного и здорового веса".
"Патчис придерживается особой диеты, плана упражнений и очень сладкий. Также его кастрировали, проверили и чипировали. Пока что мы будем восхищаться его славно-обжорским телом!" — говорилось в сообщении.
Они также поделились многочисленными фотографиями, показывающими, насколько толстый кот, даже измерив его заднюю часть, достигшую огромных 25 см в пояснице.
Через несколько дней в приюте сообщили, что Патчис обрел новую семью.
Напомним, пенсионер проснулся с ужасом, обнаружив, что его щенок прожевал ему большой палец ноги до кости. Впрочем, как оказалось, это спасло ему жизнь.
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