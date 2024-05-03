"Самый тупой преступник": мужчина пытался продать украденные вещи людям, у которых их стащили — фото

Неуклюжего преступника окрестили "самым тупым в Британии" после того, как он пытался продать электроинструменты людям, у которых они были украдены несколькими часами ранее.

Об этом пишет Daily Star.

25-летний Каллум Луис Эллерби смутился, когда в ноябре в прошлом году презентовал инструменты рабочим в доме в Йорке. Это решение заставило его покраснеть, поскольку инструменты стоимостью 3 130 фунтов стерлингов были похищены из того же дома ночью.

Воры ворвались в дом с инструментами и повредили дверь внутреннего дворика на сумму 1500 фунтов стерлингов, постановил Коронный суд Йорка.

Эллерби, живущий по соседству, каким-то образом завладел инструментами, а затем принес их работавшему на объекте подрядчику перед тем, как убраться оттуда.

Каллум Эллерби / Фото: North Yorkshire Police/SWNS

В результате вызванная полиция арестовала его дома. Он отрицал воровство со взломом, с чем согласилось обвинение, когда он признал себя виновным в хранении ворованного.

Двумя днями ранее Эллерби был приговорен к условному тюремному заключению за пять краж из магазинов, двух общественных работ за другие кражи из магазинов и причинению уголовного ущерба. Он также был освобожден под залог за ограбление магазина в центре Йорка.

Судья Саймон Хики заключил его в тюрьму на 18 месяцев и сказал: "Я не думаю, что у вас есть желание или возможность оставаться на правильной стороне закона. Надлежащим наказанием может быть только немедленное заключение. Вы явно представляете угрозу для общества, и в вас ужасная история исполнения судебных решений".

Напомним, мужчина, трижды сидевший за решеткой, стал судьей. Раньше он заходил в зал суда в наручниках, а теперь – в мантии.

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