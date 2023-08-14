Самый тяжелый мужчина в мире, который похудел на 330 кг, впервые за два года показал, как выглядит

Он поделился редкими фотографиями.
"Самый толстый человек в мире" Хуан Педро Франко, который весил более 590 кг и похудел на 330 кило, показал, как сейчас выглядит.
39-летний мужчина из Мексики опубликовал в своем Instagram две редкие фотографии. На них он предстал с собакой, одетый в серую футболку и черные штаны.
Кстати, Хуан не публиковал свои фото два года.
Семь лет назад Книга рекордов Гиннеса признала его самым тяжелым человеком в мире. Он был прикован к кровати и для того чтобы переместить его, нужно было восемь человек. Ему даже пришлось носить подгузники, потому что он не мог добраться до туалета.
К тому времени, когда ему исполнилось 32 года, вес Хуана сделал его узником в собственном доме, и он впервые за семь лет поехал лечиться. Во время пребывания в больнице у него диагностировали диабет 2 типа, дисфункцию щитовидной железы, гипертонию и жидкость в легких.
После успешной операции по бандажированию желудка, изменению диеты и режиму упражнений Хуан потерял невероятные 330 кг.
Напомним, американка побила рекорд Книги Гиннеса, отрастив самую длинную бороду среди женщин. Эрин Ханикатт смогла отрастить 30-ти сантиметровую бороду, побив предыдущий рекорд 75-летней американки Вивиан Уилер, которая отрастила 25,5-сантиметровую бороду.
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