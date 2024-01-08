Самый "уникальный" аэропорт в мире, построенный на искусственном острове, тонет в море (фото)

Международный аэропорт Кансай тонет в море, опустившись примерно на 11 метров с момента его открытия 30 лет назад, после того, как он был построен на искусственном острове.

Об этом пишет Daily Star.

Большой аэропорт погружается в море со средней скоростью более 30 см в год. Хаб стоимостью 18 миллиардов долларов был построен на двух искусственных островах в Осаке, которые сейчас отдаляются все дальше и дальше от мегаполиса.

Растут опасения, что аэропорт, обслуживающий такие авиакомпании, как All Nippon Airways, Japan Airlines и Nippon Cargo Airlines, может опуститься в море до 2056 года, сообщает The Sun. Сначала инженеры рассчитывали, что за 50 лет постройки осядут на 4 метра над уровнем моря – минимум, необходимый для того, чтобы паводковые воды не прорвали морскую стену аэропорта. Однако этот порог был достигнут всего через шесть лет. Затем на возведение и укрепление дамбы было потрачено ошеломляющие 140 миллионов долларов, но похоже, что падение хаба еще глубже в воду — только вопрос времени.

Международный аэропорт Кансай в 1994 году / Фото: Getty Images

Юкако Ханда, представитель Kansai Airports, сказала в 2018 году: "Когда строился аэропорт Кансай, количество почвы для рекультивации земли было определено на основе необходимого уровня земли и оценки просадки через 50 лет после строительства".

Одной из проблем аэропорта является земля, на которой он построен. Описываемый как "похожий на влажную губку", землю необходимо было сделать сухой и плотной, прежде чем можно будет построить дома.

Полтора метра песка было уложено поверх глиняного морского дна, прежде чем было проложено 2,2 миллиона вертикальных труб, а затем заполнено песком. Затем почва использовалась для создания прочного пола.

Международный аэропорт Кансай / Фото: Getty Images

Когда остров впервые начал опускаться на морское дно, строители вставили новые плиты и подняли колонны, чтобы попытаться удержать аэропорт на плаву. Однако, похоже, их усилия оказались тщетными.

Более того, аэропорт регулярно терпит непогоду и стихийные бедствия. В 2018 году обрушился смертоносный тайфун "Джеби", из-за которого аэропорт временно закрыл свои двери, поскольку тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении.

Международный аэропорт Кансай после тайфуна "Джеби" / Фото: Getty Images

В ответ Кансай недавно объявил о планах провести учения по землетрясению и цунами, чтобы персонал был готов к чрезвычайным ситуациям.

Ежегодно через Кансай проезжают в среднем 20 миллионов человек. Это был первый аэропорт в мире, построенный на воде.

Напомним, как живет мужчина в заброшенном "селе-призраке" после потопа. Аргентинца назвали самым одиноким человеком на планете.

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