Самый узкий в мире дом: как выглядит жилье шириной 63 см — фото

Реклама

В Перу расположен уникальный дом, ширина которого составляет всего 63 сантиметра. Он считается одним из самых узких полностью функциональных жилых объектов в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Несмотря на миниатюрные размеры, здание спроектировано так, чтобы обеспечить все базовые условия для комфортного проживания. Внутри есть кухня, ванная комната, спальня, столовая, кабинет, прачечная и даже два этажа, соединенные по лестнице. Все это размещено в пространстве, по ширине не превышающем 63 сантиметра.

Реклама

Проект принадлежит местному жителю Фабио Морено. По его словам, дом призван показать, что счастье не зависит от размера жилья, а от того, как человек использует доступное пространство. Яркий дизайн и необычная конструкция уже привлекли внимание тысяч посетителей, и дом постепенно становится туристической достопримечательностью.

Самый узкий в мире дом / © прес-служба группы

Расположенный рядом с главной площадью города, он открыт для осмотра, однако из-за очень узкого пространства посещать его одновременно могут лишь несколько человек, а передвижение внутри значительно ограничено.

Фабио Морено подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы официально зафиксировать дом как самый узкий в мире. В настоящее время идет процесс проверки, содержащий официальные измерения и подтверждение технической документации. В то же время, автор проекта убежден, что его здание имеет все шансы получить этот статус.

