"Самый волосатый ребенок в мире" станет братиком: "Родится еще один волчонок" (фото, видео)

Мальчик, который считается одним из самых волосатых детей в мире, станет братом.

Об этом пишет Daily Star.

Фотография Жоао Мигеля из Бразилии, который имеет чрезвычайное количество волос, покорила Интернет: многие утверждают, что малыш, которому год и 8 месяцев, выглядит как взрослый мужчина.

Его родители уже несколько месяцев публикуют видео с мальчиком на TikTok, собрав более 438 тысяч подписчиков. На видео видно, как ребенок делает обычные детские дела, однако он с ног до головы покрыт густыми каштановыми волосами, имеет огромные брови и больше волос на голове, чем у большинства среднестатистических мальчиков.

У него также есть небольшая борода, которая не обошлась без комментариев в социальных сетях, в том числе о том, что у него "борода лучше, чем у большинства мужчин".

Родители Жоао недавно рассказали, что ждут еще одного ребенка. Они поделились новостью на своем канале BabyJoaoMiguel13, опубликовав серию семейных фотографий и информацию о поле ребенка, с которой стало известно, что у них будет еще один мальчик.

Жоао Мигель с родителями / Фото: tiktok.com/@babyjoaomiguel13

В комментариях пользователи начали делиться догадками, насколько именно волосатым будет второй ребенок пары: "Интересно, он тоже будет как волчонок?", "В волчьей семье пополнение", "Думаю, будет еще один малыш-Гринч", "Возможно, он пойдет в маму".

У Жоао Мигеля диагностировали гирсутизм, что означает, что его волосы растут быстрее, чем у его сверстников. Мама рассказала, что ее сын родился с густыми волосами, и они будут продолжать расти, когда он повзрослеет.

После его рождения она проконсультировалась с эндокринологом в их городе, и ей сказали, что "мало что можно сделать" из-за его генетической болезни. Отец объяснил, что эта болезнь передается по наследству, и что он сам, вместе с матерью и дедушкой, страдает ею.

"Это происходит от моей матери, — сказал он. "Я родился таким, она тоже, и мой дедушка тоже. Со временем количество волос уменьшается, но их все равно много. Это просто вопрос эстетики".

Жоао Мигель с родителями / Фото: tiktok.com/@babyjoaomiguel13

Напомним, женщина, съевшая кота во время беременности, боится, что тяга к кошачьему мясу стала причиной чрезвычайно редкого заболевания ее сына. Малыш родился с полной головой волос, черными бакенбардами и пятнами, покрывающими его лицо, шею, спину и руки.

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