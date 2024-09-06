Самый вонючий сыр в мире: какое название и чем он особенный (фото)

В мире полно зловонных сыров, но, по мнению команды исследователей из Университета Кренфилда, французский Vieux Boulogne – самый вонючий из всех.

Об этом пишет Oddity Central.

Лимбургер, Мюнстер, Эпуасс де Бургонь или Бри де Мо – это лишь некоторые из сыров, известных как своим резким ароматом, так и вкусом, но неофициальный титул самого вонючего сыра в мире принадлежит французскому деликатесу под названием Вье Булонь.

Два десятилетия назад ученые из Кренфилдского университета протестировали 15 самых зловонных сыров мира, чтобы определить, какой из них имеет самый плохой запах. Они использовали человеческое обоняние, а также компьютерный "электронный нос", чтобы оценить запах сыров, и определили, что Вье Булонь был самым вонючий.

Сыр Вье Булонь / Фото: Les Produits Laitiers

Вье Булонь – это непастеризованный, непрессованный ремесленный сыр, изготовленный из коровьего молока. Разработанный в 1982 году Антуаном Бернаром и Филиппом Оливье, этот сыр квадратной формы быстро стал известен благодаря своему резкому аромату, который ученые Кренфилдского университета описали как "смесь запаха тела и навоза коровы". Он воняет так сильно, что его запрещено есть в общественном транспорте во Франции.

Удивительно, но сыр имеет гладкий, мягкий вкус, совсем не соответствующий его запаху. Это потому, что не сам сыр заставляет людей закрывать нос, а апельсиновая шкурка вокруг него. В течение двух месяцев, которые он проводит в подвалах вокруг городка Булонь-сюр-Мер на севере Франции, сыры омывают пивом, что придает им фирменный оранжевый цвет и аромат. Очевидно, взаимодействие между бактериями в пиве и ферментами коровьего молока создает этот резкий запах, которым славится Вье Булонь.

После испытания запаха сыра в 2004 году ученые из Крэнфилдского университета провели второе испытание в 2007 году, используя более совершенный "электронный нос". Вье Булонь сохранил свой титул.

Напомним, самым опасным сыром в мире считается итальянский касу марцу. Его производят личинки.

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