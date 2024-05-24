Самый высокий бык на планете: какой рост у спасенного от убоя животного (фото, видео)

Шестилетний бык, живущий в приюте для животных в городе Кресвелл, штат Орегон, США, стал самым высоким в мире. Ромео, рост которого 1,94 м, больше своего предшественника, 185-сантиметрового Томми.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Ему было всего 10 дней, когда Мисти и ее муж Роберт спасли его от убоя. Мисти, соучредительница и оператор приюта, которая обеспечивает пожизненный уход за уязвимыми животными, рассказала: "Мы получили звонок от человека, спасшего его от строгой реальности молочной фермы, где его судьба была прикована к ящику с телятиной. Понимаете, в молочной промышленности телята-самцы, такие как Ромео, часто считаются просто побочным продуктом, их судьбы определяются доходом".

Самый высокий бык в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Но в тот день судьба имела другой план для Ромео.

Она добавила: "С распростертыми объятиями и безграничной любовью мы приняли его в наше убежище. С самого начала он был жив, и мы видели, что он стремится к полноценной жизни. Нашей миссией стало дать ему эту жизнь – жизнь, наполненную безопасностью, состраданием и непоколебимой любовью".

Мисти говорит, что имя Ромео было очевидным выбором для ее нового пушистого друга: "Ромео заслужил свое имя благодаря глубокой любви. Он наслаждается как выражением благосклонности, так и ее получением. Кроме того, его потрясающее сочетание красоты, ума и чувствительности сделало имя идеальным".

Ромео очень умный, он научился пить дождевую воду из носика в своем приюте, не боясь намокнуть. Мисти также сказала: "Он знает свое имя, любит играть, а иногда пытается прыгнуть нам на руки от чистого восхищения. Ромео — кроткий великан, переполненный любовью и игривостью".

Самый высокий бык в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

А с таким огромным телом приходит еще больший аппетит. Ежедневно Ромео съедает 45 кг сена и 6 кг зерна и выпивает целую ванную воды. Конечно, всегда остается место для лакомства, а больше всего Ромео любит яблоки и бананы.

Самый высокий бык в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Однако быть таким большим, как Ромео, связано с определенными трудностями. Мисти рассказала: "Работа с такими крупными бычками, как Ромео, приносит свои трудности, особенно когда речь идет об обеспечении надлежащего ветеринарного ухода. В обычных ветеринарных больницах может не быть соответствующего оборудования, что может осложнить оказание ему необходимой помощи в экстренных случаях".

Самый высокий бык в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Содержание его с полным животом также создает большую финансовую нагрузку на город и приют.

"Чтобы успевать за расходами, мы всегда следим за каждой копейкой и творчески подходим к сбору средств, чтобы покрыть огромные счета за продукты для Ромео", – говорит она.

Самый высокий бык в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Мисти добавила, что для голштинца большой размер Ромео не был шоком. Это большая порода, но большинство из них не имеют шанса вырасти такими же высокими, как Ромео, поскольку они обычно не доживают до 24 месяцев. Однако рост таких крупных быков, как Ромео, может иметь последствия для здоровья, например, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и пищеварением. Но пока что Ромео – счастливый, здоровый мальчик и официальный обладатель мирового рекорда.

Напомним, кот-скейтбордист попал в книгу рекордов в считанные секунды. Он тренировался круглый год.

Читайте также: