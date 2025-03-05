Самый высокий бык планеты: какой рост животного (фото)

Семилетний бык Биф, родившийся и выросший в Альберте, Канада, стал самым высоким в мире. Животное, рост которого 1,95 м, а вес – 1133,9 кг, выше своего предшественника Ромео на сантиметр.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Владелица великана Жасмин Энц вспомнила, как искала себе бычка для верховой езды и быстро привязалась к Бифу. Когда ему исполнилось два года, быка уже начали седлать и считали готовым к верховой езде, но, к сожалению, одним летом он получил травму, и после выздоровления стал слишком большим для любого седла.

Жасмин говорит, что не было ни одного момента, когда Биф отличался своими размерами, но постепенно она заметила, что он "перерос своих друзей-лошадей, а затем продолжал расти".

Самый высокий бык в мире / Фото: Guinness World Records

Теперь, чтобы поддерживать свое здоровье и размер, Биф съедает до 45 кг высококачественной люцерны в день, что примерно 1133 кг в месяц. Он также регулярно пасет траву и сено. Поскольку он ест достаточно между пастбищами и люцерной, Жасмин не кормит Бифа зерном.

Самый высокий бык в мире / Фото: Guinness World Records

Характер и темперамент Бифа

Жасмин описывает Бифа как ласкового великана и великолепного бычка, на которого можно посмотреть всем посетителям. Он обожает, когда его кормят лакомством, особенно тыквой.

Относительно посетителей, Жасмин сказала: "Чем ближе вы к нему подходите, тем больше он кажется! Моя любимая часть — видеть выражения лиц людей, когда мы подходим к нему, когда он лежит, а они смотрят, как он разворачивается и поднимается! Самый распространенный комментарий, который я слышу: "Я никогда не видел такой большой коровы", что всегда вызывает у меня смех!".

Самый высокий бык в мире / Фото: Guinness World Records

Напомним, ранее Книга рекордов Гиннеса назвала самого старого ламу в истории человечества. Уайттопу 27 лет и 250 дней.

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