Самый высокий бык в мире: как он выглядит и рост рекордсмена (фото)

Хотя он был немалым теленком, его семья никогда не ожидала, что он вырастет настолько большим.

Мясистый бык фермера из Массачусетса был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий из ныне живущих быков.

Об этом говорится на официальном сайте.

Его рост составляет 185 см.

13-летний Томми, принадлежащий фермеру из Чешира Фреду Балавендеру, является чистокровным быком коричневой швейцарской породы, одной из самых крупных молочных пород.

Самый высокий бык в мире

Дочь Балавендера, Лори Куэвас, сказала, что Томми был с семьей с тех пор, как родился.

"Он продолжал расти и расти", – рассказала она. "У него с моим отцом всегда была особая связь, и он сразу стал по-настоящему большим и любимым домашним животным".

Самый высокий бык в мире

Она сказала, что Томми — питомец ее отца и будет жить своей естественной жизнью. Животное назвали в честь человека, которым восхищается ее отец.

"Томми назвали в честь Тома Брэди, который в то время был защитником нашей любимой футбольной команды New England Patriots", – сказала она.

Самый высокий бык в мире

Куэвас добавила, что вес Томми является загадкой даже для семьи, поскольку он слишком велик, чтобы поместиться в огромный трейлер для перевозки.

Самый высокий бык в мире

Рекордсмен ест три раза в день или больше. Он потребляет около 13 кг сухого зерна, более 34 кг сена и выпивает 130-150 л воды в день.

Напомним, индийский подросток с невероятно длинными волосами установил мировой рекорд. Как он выглядит и длина его прядей.

Читайте также: