Самый высокий человек в истории: рост, биография и фото гиганта

Книга рекордов Гиннеса поделилась историей самого высокого человека, когда-либо жившего. Так, сейчас самым высоким мужчиной в мире считается Султан Косен, рост которого 246,5 см, а самой высокой женщиной – Румейса Гелги с ростом 215,16 см. Впрочем, рекорд Роберта Вадлова не удалось побить никому.

Об этом говорится на официальном сайте GWR.

Роберт был самым высоким человеком в мире с 1933 года до своей смерти в 1940-м, отобрав рекорд у Альберта Крамера, когда он был еще подростком.

Также известный как "Иллинойский исполин" и "Алтонский исполин", Роберт имел огромный рост 272 см.

Ранняя жизнь

Роберт Першинг Вадлов родился 22 февраля в 1918 году в семье Гарольда Франклина и Адди Мэй. Он был старшим из пяти детей, но ни один из его братьев и сестер, как и его родители, не были высокими ростом.

Роберт имел заболевание гипофиза, которое называлось гипертрофией, что заставляло его организм производить слишком много человеческого гормона роста. Это состояние известно как гигантизм, и большинство самых высоких людей страдают им.

В то время врачи диагностировали состояние Роберта, но они посоветовали его семье отказаться от хирургического вмешательства, поскольку оно было слишком рискованным и могло убить его.

До пяти лет он носил одежду, предназначенную для подростков, а к восьми годам Роберт стал выше своего отца.

В начальной школе для него была создана специальная парта. Ему понадобилась форма, сшитая по заказу, когда он вступил в бойскауты в 13 лет, и только в 16 лет он достиг 243 см, что сделало его самым высоким подростком в истории.

В 18 лет Роберт поступил в колледж, чтобы изучать право, но вскоре нашел другой путь.

В возрасте 21 года он имел рост 271 см и был самым высоким человеком, когда-либо зафиксированным. Но даже тогда он не остановился в своем росте.

Роберт Вадлов / Фото: Getty Images

Статус знаменитости

Ошеломляющий рост Роберта сделал его невероятно известным. Люди просто отчаянно стремились позировать на фото рядом с самым высоким человеком, когда-либо жившим. Роберт продолжал путешествовать за тысячи километров по Америке, чтобы выступать перед публикой. В 1936 году он даже гастролировал со знаменитым цирком братьев Ринглингов, выступая на центральном ринге на таких огромных площадках, как Мэдисон-сквер-гарден.

Роберт всегда одевался в свою повседневную одежду и отказывался одеваться так, как того требовал цирк – в шляпу и фрак.

К сожалению, именно в это время Роберт серьезно заболел. Во время поездки в Мичиган в 1940 году он заметил, что у него что-то не так с ногой. Он некоторое время носил металлическую шину, которая помогала ему поддерживать лодыжку и ногу во время ходьбы. Этот аппарат, который должен облегчить его жизнь, трагически привел к его смерти.

Роберт Вадлов / Фото: Guinness World Records

Ранняя смерть

Из-за отсутствия чувствительности в конечностях Роберт не замечал, что скоба натирает ему кожу. В конце концов его рана заразилась, и он провел свои последние дни в гостиничном номере, который превратился в импровизированную больницу.

Врачи пытались спасти его переливанием крови, но инфекция оказалась слишком сильной для него. Он погиб 15 июля в 1940 году в возрасте всего 22 лет.

Его наследие продолжает жить

Спустя 85 лет после смерти Роберту все еще принадлежат многочисленные рекорды. Кроме того, что Роберт был самым высоким человеком в истории, ему принадлежат следующие титулы:

Самый высокий подросток в истории – в возрасте 17 лет у него был рост 245 см

Самые большие ноги в истории – он носил американский размер обуви 37AA (европейский размер 75), что эквивалентно 47 см в длину

Самые большие руки в истории – его руки от запястья до кончика среднего пальца составляли 32,3 см. Он носил кольцо 25-го размера

Главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей уверен, что Роберт навсегда останется самым высоким человеком в истории.

Он сказал: "За 18 лет я, пожалуй, измерил больше самых высоких людей в мире, чем кто-либо другой на планете, но я еще не встречал никого, кто приближался бы к феноменальному росту "Алтонского гиганта", Роберта Вадлова. Его рост был столь беспрецедентным и столь высоким, чем кто-либо другой, когда-либо измеренный научными методами, что я сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим таких людей, как он".

Напомним, история и фото 16 самых высоких людей мира с 1900 года. Большинство рекордсменов ушли из жизни в молодом возрасте.

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