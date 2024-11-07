Самый высокий мост в мире: где построен та ошеломляющая высота (фото)

Мост Бэйпаньцзян возвышается на 565 метров над долиной реки Бейпан, расположенный между двумя очень крутыми скалами, что делает его самым высоким мостом в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Известный также как мост Дуге или "Невозможный инженерный подвиг Китая", самый высокий мост мира, возможно, на первый взгляд и не ошеломляющий, но он является свидетельством китайской инженерии и инноваций. Расположенный недалеко от границы между провинциями Гуйчжоу и Юньнань, в одном из самых горных регионов Китая, мост Бэйпаньцзян требовал столько дизайнерских инноваций и новых технологий, что построившая его компания получила Золотую медаль Густава Линденталя, которая считается "Нобелевской премией" в области мостостроения.

Завершенный в 2016 году, самый высокий в мире мост соединил провинции Гуйчжоу и Юньнань, открыв целую территорию, ранее недоступную для легковых и грузовых автомобилей.

Самый высокий мост в мире / Фото: Getty Images

Китайский мост Дуге является первым мостом в мире, преодолевшим 500-метровый барьер, что эквивалентно 200-этажному дому. Его строительство было огромным вызовом не только из-за пересеченной местности региона, но и из-за сильных ветров, дующих на такой высоте.

Протянувшись на 720 метров над долиной реки Бейпан, между двумя известняковыми скалами, настолько высокими и крутыми, что река внизу почти никогда не освещается прямым солнечным светом, мост Дуге поддерживается непосредственно кабелями, соединенными с равномерно распределяющими нагрузки башнями. Слишком сильно натяжение любого из этих тросов, и вы получите волнистый мост, но это не тот случай, когда речь идет о Бейпанцзяне.

Самый высокий мост в мире / Фото: Getty Images

Интересно, что в 1994 году в Китае был только один мост выше 122 метров. Сегодня здесь построено 10 самых высоких мостов в мире, а также более 50 мостов, высота которых превышает 152 метра. Скорее всего, мост Бэйпаньцзян сохранит свой титул "самого высокого моста в мире" всего на несколько месяцев, поскольку в следующем году власти Гуйчжоу планируют торжественно открыть мост через Большой каньон Хуацзян. Его высота составит не менее 625 метров.

Напомним, что известно о плавучем мосте, на котором авто едут по поверхности реки. Автомобилисты ощущают легкое колебание воды под собой.

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